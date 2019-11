Fariña explicó por qué decidió abandonar el programa de protección de testigos

En los últimos días se supo que el Gobierno preparó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para traspasar el Programa de Protección de Testigos a la órbita del Poder Judicial, pero - por ahora- decidió frenarlo ante el rechazo de diferentes sectores.



"Mi verdad no se va a cambiar con un resultado electoral", dijo el mediático Leonardo Fariña al salir del Tribunal, confirmando que mantendrá sus dichos anteriores.



En relación a la salida del programa de testigos protegidos, el ex marido de Karina Olga Jelinek expuso que se trató por cuestiones personales.



"Fue por cuestiones personales, no me gustó la posición donde quedé con esto del DNU, que me lo endilgan a mí para tapar alguna irregularidad cosa que no es así", dijo Fariña tras declarar ante el Tribunal Oral Federal 4, donde se juzga la causa de la "ruta del dinero k".



Fariña estaba en el programa dependiente del Ministerio de Justicia desde abril de 2016 tras ser imputado colaborador ante el juez Sebastián Casanello en la investigación por lavado de dinero, que tiene preso al empresario Lázaro Báez.



Desde hace unas semanas el presidente Macri evalúa firmar un decreto por el cual el programa que depende del Poder Ejecutivo pase a la órbita de la Justicia, concretamente a la Cámara Federal de Casación Penal.



"No te voy a negar que el resultado electoral me guste pero no está motivado por eso. Mi estatus en el programa había cambiado un poco para tener un poco más de libertad", explicó Fariña.



"El tema este del DNU me motivó a tomar la decisión, el tratamiento que le dio una parte del arco político y del periodismo, endilgándomelo a mí para tapar alguna irregularidad", agregó.



"Si el motivo de un DNU es encubrir alguna irregularidad mía, todos estos años que estuve en el programa mantuve reserva y confidencialidad. No encuentro motivo para que me lo endilguen a mí, como si yo tuviese peso en el paso de la órbita de un programa", completó.



Por otra parte, Fariña anunció que intentará seguir una vida normal, por la cual ya mudó su domicilio y trabajará en el estudio de su abogado Roberto Herrera.