Industrias: Culminó primera etapa del programa Producción Más Limpia

Culminó la primera etapa del programa provincial Producción Más Limpia que el gobierno puso a disposición de industrias radicadas en el parque industrial de Paraná. Las nueve empresas que se sumaron voluntariamente expusieron sus planes de acción para disminuir el impacto sobre el ambiente.







Este jueves se realizó en el salón de la Dirección del Parque Industrial General Manuel Belgrano de Paraná la culminación del programa Producción Más Limpia, que es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En la provincia fue ejecutado por la Secretaría de Ambiente con el acompañamiento de la Subsecretaría de Industria.







Estuvieron presentes el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Martín Barbieri; el subsecretario de Ambiente, Lucio Amavet; el subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Eduardo Seguro; el presidente del Ente Región Centro Entre Ríos, Martín Uranga; el titular de ATER, Sergio Granetto; el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía; Santiago Halle; en representación de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Victoria Cargnel; miembros de la Fundación Eco Urbano, Juliana Robledo, Vanesa Zehnder, y Horacio Enríquez, entre otros.







Martín Barbieri dijo que este programa se enmarca en el pedido del gobernador Gustavo Bordet de "acompañar a las empresas, trabajar codo a codo en la búsqueda de alternativas para elevar la vara en lo que respecta al cuidado del ambiente, siempre teniendo en cuenta que las industrias dan trabajo. Este programa es el resumen y expresa este trabajo mancomunado y conjunto".







Dijo que "hoy culmina esta primera etapa pero debe ser multiplicador en el resto de la provincia" y afirmó que cuando se trabaja en forma conjunta entre nación, provincia, municipios y el sector privado, el resultado es muy positivo y este es el ejemplo".







En la provincia se comenzó a trabajar el programa con una prueba piloto con nueve empresas que adhirieron en forma voluntaria, siete de ellas radicadas en el Parque Industrial de Paraná, que contaron con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.







Por su parte, el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza, hizo hincapié en que "tiene que haber un compromiso e involucramiento por parte del sector privado. Sólo con las acciones del sector público no se puede avanzar. Lo importante es encontrar a aquellos que están decididos a dar este paso".







Instó a comenzar a "ponerle números a las cuestiones ambientales y veremos que el impacto que ello tiene en la rentabilidad".







El subsecretario de Ambiente, Lucio Amavet, agradeció al gobierno de Santa Fe por el acompañamiento y destacó "los más de 10 años de experiencia con este programa"; también al equipo técnico del organismo entrerriano "por el esfuerzo realizado y a las industrias que confiaron en la provincia y en la Secretaría de Ambiente y aportaron información sin la cual no se hubiesen podido diseñar los planes de acción".







"Este es sin duda el punto de partida y esperamos poder generar una política y un programa provincial de Producción Más Limpia para poder seguir asistiendo a empresas en nada menos que la concientización ambiental", sostuvo Amavet.







En la oportunidad se entregaron los certificados de participación a las empresas que luego expusieron el Plan de Acción General, derivado de todo lo trabajado durante los 3 meses de capacitación.







El presidente del Ente Región Centro Entre Ríos, Martín Uranga, también puso de relieve la importancia de darle continuidad al programa y destacó el trabajo "de integración" realizado entre las áreas ambientales de las tres provincias de la Región Centro. "Somos tres provincias distintas pero perfectamente podemos armonizar intereses, culturas y en este caso, iniciativas para el sector productivo", dijo Uranga.







Presentaron sus planes de acción Lafedar S.A, Agua Nuestra S.A, Cremigal SRL, Ejemplar SA, Mec Part SRL, Cooperativa de Trabajo de Empleados Frigoríficos Ltda., Espuma del Litoral SA, Paulina Castro de Demartín e Hijos SRL, y BS Gestión SRL. Región productiva El presidente de la UIER, Leandro Garciandía, resaltó la importancia "de comenzar a pensar que somos parte de una región productiva, muy importante del país", y "la actitud de la provincia, especialmente de la Secretaría de Ambiente, con una visión clara de que la realidad que atraviesa hoy la industria es compleja pero no por ello vamos a tirar por la borda el cuidado del ambiente. Es clave bajar la huella de carbono, reducir las emisiones, porque es claro que el cambio climático nos está pasando factura", afirmó Garciandía.







"Es necesario que nos ocupemos y esta iniciativa de trabajar en equipo es muy bueno y debemos alentarlo", sostuvo el presidente de la UIER, antes de agregar que "esta prueba piloto de 10 empresas seguramente será el desencadenante y nos comprometemos a promover los resultados y experiencias con el resto de nuestros asociados para sumar a más industrias. Tenemos claro que trabajar el medio ambiente a veces no es rentable en la caja del mes pero claramente es rentable para las generaciones futuras". Sobre el Programa A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que se decidió llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.







El Convenio Regional firmado entre los secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del CFI tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.







La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.







Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.