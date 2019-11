Audiencia en Trabajo por el cierre de la Escuela de Danzas Municipal

Este jueves se realizó en la Secretaría de Trabajo de la provincia, una audiencia en el marco del cierre de la Escuela de Danzas Municipal tras la caída de los contratos de quienes se desempeñaban en el lugar.En declaraciones a, Alexia Loskin, quien tenía a su cargo la dirección de la institución explicó la abogada que los representa "planteó los reclamos, la situación no contractual de todos y exigimos respuestas de parte del Ejecutivo municipal y del área Legal, del porqué de la caída de los contratos, la restitución a los cargos de los docentes y el pago de lo trabajado hasta el momento que no fue abonado".El encuentro pasó a un cuarto intermedio porque hay que buscar "la situación particular de cada uno" y se volverán a reunir el miércoles próximo.Loskin destacó que "mientras tanto seguimos yendo a la institución para no hacer abandono del lugar, aparte es nuestro espacio laboral, nuestra casa, y hacemos diferentes eventos".Por su parte, la letrada Verónica Fischbach, manifestó que "estamos defendiendo la escuela pública y hoy estamos haciendo un reclamo puntual de los trabajadores" de la escuela de Danzas Municipal. "La situación es de incertidumbre en cuanto a relación que tienen porque la municipalidad no les ha pagado octubre ni les ha hecho llegar ninguna notificación de cese ni de continuidad. Es por eso que estamos pidiendo de manera inmediata el pago de lo trabajado y la entrega formal del vínculo contractual o no".En el marco de las protestas que vienen desarrollando, integrantes de la escuela municipal y grupos de danza de la ciudad "que se solidarizan con nuestra situación", realizará el próximo jueves 28 a las 19.30, un espectáculo en la Plaza 1º de Mayo, frente a la comuna.