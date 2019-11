Hubo dictamen respecto del Defensor de Adultos Mayores: Los nombres

En el dictamen de mayoría emitido en el día de hoy se recomienda "al Honorable Cuerpo, para el cargo de Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, a los siguientes postulantes: Ligia Natalí Blanco (Expte. HCD Nº 791/2019-A-F8), Stella Marís Perrone (Expte. HCD Nº 796/2019-A-F8) y Rosana Mabel Toso (Expte. HCD Nº 799/2019-A-F8)".



Al respecto, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, comunicó que el dictamen "llegará a tratamiento del Concejo Deliberante en la sesión prevista para el próximo martes 26 de noviembre", y anticipó: "Ahora resta lograr los acuerdos en torno a las figuras del defensor del Pueblo y del defensor Adjunto".



Etienot indicó que "esta ha sido la primera de las reuniones" y agregó que "en la reunión de labor parlamentaria, prevista para este lunes 25 de noviembre, se verá cómo maduró el tema entre los concejales".



La titular del parlamento paranaense aclaró que "la cuestión en torno a estas dos últimas postulaciones no está resuelta", manifestando su anhelo de que los señores concejales "puedan lograr los consensos que permitan asegurar la designación de los cargos concursados".



Puntualizó que su presencia en la reunión celebrada en el día de hoy, "tuvo el propósito de alentar la búsqueda de los acuerdos necesarios, dada la importancia institucional que implica llegar al consenso de los 2/3 (10 votos) de la totalidad de los miembros que integran el cuerpo, para poder designar a los defensores y que todo este proceso tenga un cierre feliz".



Finalmente, Etienot consideró que la eventualidad de tener que apelar a una prórroga del mandato del actual defensor del Pueblo, de no lograrse los consensos necesarios, "sería una solución poco conveniente".



Luego de la reunión, la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, concejal Silvina Fadel, sostuvo: "Fue una reunión muy productiva, donde tratamos de lograr algunos consensos. Por primera vez, creo que logramos tener una conversación amena entre los distintos bloques".



"Desde la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se logró sacar una terna entre los postulantes a defensor de los Derechos de las Personas Mayores, este dictamen es no vinculante, por lo que cada concejal, si así lo considera, podrá votar de diferente manera el día de la elección", informó.



Más adelante, la edila comentó que en cada postulante se tuvo en cuenta "su experiencia con adultos mayores, estudios y capacitación sobre esta temática".



"El lunes vamos a tener una nueva reunión de trabajo, en búsqueda de los consensos para los otros dos cargos concursados", adelantó.



La edila Cristina Sosa ("FpV") también se refirió a este encuentro: "Hicimos un diagnóstico y una evaluación en común de los disertantes, también tuvimos acceso a participar del dictamen de la Comisión de Familia, que es no vinculante, donde se confeccionó una terna de tres posibles candidatos para ocupar el cargo de defensor de los Derechos de las Personas Mayores".



En este marco, Sosa afirmó que "la idea es confeccionar dos ternas más, una para defensor del Pueblo y otra para defensor del Pueblo Adjunto. Con esa idea nos vamos a volver a juntar, en búsqueda de los diez votos que se necesitan en cada caso".



Participaron de la reunión, la viceintendenta Josefina Etienot, los concejales Karina Llanes, María Marta Zuiani, Emanuel Gainza, Claudia Acevedo, Carlos González ("Cambiemos") Cristina Sosa, Sergio David Cáceres, Sebastián Bértoli ("FpV"), Silvina Fadel, Luis Díaz (UNA ? Frente Renovador), Elsa Salazar y Santiago Gaitán ("Paraná de Pie").