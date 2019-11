El proyecto de Ley de Semillas perdió estado parlamentario

El proyecto para modificar la ley de semillas, que tenía dictamen y esperaba ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, perdió estado parlamentario y así no habrá una nueva norma sobre el tema.



Tras el fracaso para que se pueda tratar en el recinto, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Atilio Benedetti, fustigó al peronismo por el "desinterés" en abordar el proyecto.



"Esto implica no solo una deuda con la producción, produce atraso tecnológico y la pérdida de valiosas herramientas para resolver dificultades del agro, sino que, además, fomenta una profunda inequidad", dijo Benedetti.



"Hubo muchísimo debate en la comisión junto a distintas fuerzas políticas y las diferentes entidades representativas de la producción, la industria y el comercio para alcanzar un dictamen y habíamos acordado que este año el tema se iba a debatir en el recinto del Congreso de la Nación, pero lamentablemente no se trató", precisó.



En este contexto, culpó al "desinterés de los distintos sectores del peronismo el hecho de que el tratamiento parlamentario de la iniciativa haya fracasado".



Para el legislador, "los detractores del proyecto, que peyorativamente lo denominaron 'Ley Monsanto', son los que están permitiendo que esta empresa multinacional continúe siendo la única que indiscriminadamente cobra por eventos biotecnológicos, perjudicando a entidades estatales de reconocida excelencia como el INTA, y a los obtentores y desarrolladores de germoplasma nacional".