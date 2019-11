El Ventilador: Algunas opiniones sobre el próximo gobierno y sus medidas

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



Más allá de proyectos en concreto, el foco de algunas discusiones está puesto sobre temas que generar polémica entre los argentinos. Algunas definiciones públicas de Fernández hacen suponer cuáles pueden ser las primeras medidas, por ejemplo, en relación a aspectos transversales de la economía.En paralelo a estas cuestiones, hace unos días se concretó el primer encuentro del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre. Reunió a representantes de la Iglesia, la política, los gremios, las empresas, el espectáculo y los movimientos sociales. Pero... ¿cómo se decidió a quiénes se convocara? ¿cómo funcionará el plan? ¿A quiénes se entregará la tarjeta y a qué alimentos se podrá acceder?-"Por favor, que Aragón se saque la camiseta que ya estuvo mucho tiempo mirando que su presi se rascó a dos manos. Deje de poner palos en la rueda y hablar cosas que supone".-"Todas las noches los vemos y hoy le hacemos el aguante a Julián de acá, del barrio Giachino. Él es un grande, ayuda mucho a los barrios, que siga así para adelante".-"Lo están matando y juzgando a Alberto antes de asumir. No se olviden que este desastre es solo culpa de Mauricio Macri".-"Esa tarjeta sería otro plan social disfrazado. Una pregunta al hombre que dirige Barrios de Pie, ¿qué sabe de los que cobran tarjetas sociales? A varios les sacan algo de plata. Si quieren más plata, que los políticos se bajen el sueldo, y los jueces paguen ganancias".-"El hambre está en la gente del impenetrable, de la puna jujeña, del monte profundo del NEA. ¿Cómo van a llegar con la tarjeta que anuncia Fernández y dónde piensan que esa gente puede llegar a usarla en medio del monte? El problema es más profundo que simple entrega de dinero".-"Quiero decir que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y el que miente no es castigado".-"El nuevo gobierno debe comenzar con medidas transversales de la economía, que alivien el bolsillo de la gente para empezar al menos después de este desastroso y fracasado plan económico que deja Mauricio Macri. Creemos que las organizaciones sociales hemos actuado y cumplido un rol fundamental en la lucha con quienes han padecido más esta crisis. Allí estuvimos en cada barrio, ciudad o pueblo con nuestros merenderos, comedores y copas de leche, talleres, huertas, panaderías, cuadrillas de limpieza y cooperativas. Saludos a nuestro querido referente provincial, Julián Jarupkin".-"Los políticos ganan bien, pero anteponen sus intereses personales y su ambición personal porque saben que si son corruptos y chorros no los juzga nadie y esa es la verdad. Si no tenés el escándalo del Poder Legislativo, dónde solo están imputados los pirinchos y no los verdaderos delincuentes. Acá el poder político hizo entrar gente a la policía como agentes sin saber si eran chorros o delincuentes, solo por qué pegaban carteles de campaña".-"La mayoría de las familias que dicen "no tengo para la leche de mis hijos", fuman y tienen unos celulares grandes y cobran los planes".-"Ese periodista es un contra del nuevo gobierno. Confunde a la gente, es mala su actitud con los planteos".-"Por favor, no hablen sin saber. Tienen que esperar a que lo maten al policía. Si son delincuentes y tienen que morir, tienen que morir y punto. Y si estás en cosas buenas, listo".-"Escuché lo que dijo el electo Sr. Presidente, y la verdad habla del lado de abogado como es. Le digo al señor de camisa blanca y el compañero del panel a su izquierda, que primero estudien las normativas que rigen en las instituciones para el uso del arma, sino no tengo problemas en enseñarles cómo se usa un arma y en qué situación. O sea, que se ponga un uniforme y salga a la calle. Y otra cosa, el uniformado no es el delincuente, que no cambien los roles".-"¿Podrían hacer un programa donde se vea cómo toman gente por acomodo, como en la Banda de Policía? Entran sin estudios, sin saber tocar instrumentos, de religión adventistas. Y dejaron afuera a profesionales. Dejan mucho que desear en las fiestas patronales. También en otras reparticiones hay ya que está un pastor evangélico que acomoda a su gente. Si hay pan comamos todo y sea justo".