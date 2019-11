Fin de clases: Aclaran hasta cuándo deben ir los chicos a la escuela

El calendario escolar del presente año establece que el dictado de clases finaliza el 13 de diciembre. Sin embargo, en los últimos días han trascendido comunicados de algunos establecimientos educativos en los cuales se exime a los alumnos de concurrir a las aulas a partir del 2 de diciembre.Ante la incertidumbre reinante entre los padres,consultó a la directora de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación, Adriana Wendler, quien ratificó en principio queInterrogada sobre la situación particular de algunas instituciones en las que se ha informado que la obligación de concurrir llega hasta el 30 de noviembre para los alumnos que no deben recuperar saberes, la funcionaria expresó: "Hay una resolución marco. Después, pero durante diciembre están previstas la integración y apropiación de saberes tanto para el nivel primario como secundario. Luego la comisión de mesa examinadora.".Acotó que "en diciembre se hace apropiación de saberes, integración de contenidos y revisión de lo trabajado durante el año. No queda a criterio de una docente o institución en particular".Precisó que "".El relación al calendario escolar,. Incluso los actos escolares forman aparte de las últimas etapas del año. Si el alumno no concurre, podría tener falta", advirtió Wendler.Asimismo, afirmó que "tendrá que dar cuenta" cada escuela "si ha definido alguna cuestión en relación a las fechas, pero el marco que nos comprende es calendario escolar, por lo que"."Para el año venidero todavía no están definidas las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo. Lo que se garantiza son los 180 días de clases. Por eso es tan importante respetar la norma", completó la directora de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación.