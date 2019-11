Tratan hoy en el Congreso los proyectos de leyes de Alquileres y de Góndolas

El pedido de sesión especial, convocada para las 11:30, fue presentado por el oficialismo pero el temario cuenta con la anuencia del kirchnerismo encabezado por Agustín Rossi.



El proyecto de Alquileres llega al recinto tras un trabajoso acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y luego de varios años de estancamiento parlamentario con marchas y contramarchas que impedían que el tema avanzara.



Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto consensuado dispone una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).



Por otra parte, se fija que el depósito de entrada sea por un monto no mayor al valor al primer mes de alquiler.



A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.



A su vez, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.



Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.



Además, el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.



En tanto, el proyecto de Ley de Góndolas tiene como objetivo regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados para terminar con conductas monopólicas que perjudican al consumidor.



Si bien hay acuerdo en avanzar con la iniciativa, en el recinto se pondrán en consideración dos dictámenes que difieren en relación al grado de rigurosidad: el texto de la oposición establece regulaciones más duras.



Por caso, el dictamen de mayoría, del kirchnerismo y el Frente Renovador, propone un 30 por ciento de tope de espacio disponible por marca en góndolas o locaciones virtuales, mientras que el dictamen de Cambiemos propone borrar esa restricción cuantitativa y fijar un mínimo de tres proveedores por estante.



La propuesta opositora es más estricta también en este último punto ya que obliga a los supermercados a ofrecer como mínimo cinco proveedores por estante.



El proyecto dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.



Se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una "exclusión anticompetitiva".



A su vez, se fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a "una altura equidistante entre el primer y último estante" de la góndola.



En locaciones virtuales, los productos de menor valor deberán publicarse "en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión".



Ante el incumplimiento de la ley propuesta por la oposición, se prevén multas de 500 a tres millones de unidades móviles de la ley 27.442.