Foto: Diputados aprobaron el proyecto de presupuesto provincial 2020 Crédito: APF

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de presupuesto 2020. El diputado Marcelo Bisogni, presidente de la Comisión de Hacienda argumentó la iniciativa sobre contenida en el Expediente 23.762.



Puntualizó la preocupación del Gobierno provincial por el déficit previsional de la provincial y prosiguió con la mención a la coparticipación provincial para los municipios y comunas en la provincia. Un párrafo particular recibió la descripción de la obra pública dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto ingresado a la Cámara de Diputados, desde el Poder Ejecutivo.



El Presidente de la Comisión de Hacienda de diputados continuó informando sobre las modificaciones que fueron acordadas en la reunión de Labor Parlamentaria. Bisogni agregó que "el proyecto que se está tratando es producto de un gobierno que ha demostrado tener prudencia en términos económicos y financieros, ha demostrado administrar en forma transparente en un escenario nacional totalmente adverso, en un proyecto de país federal que nos incluya a todos y todas".



Joaquín La Madrid (Cambiemos), a su turno, destacó la gestión económica del Gobierno nacional actual, las transferencias a las provincias y el "gesto político" de la actual gestión nacional de no discutir el Presupuesto 2020 nacional antes de que asuma el próximo presidente electo. Enfatizó y preguntó por qué no se trabajó en revisar algunos temas centrales.



Luego tomó la palabra Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos), que adelantó que iban a votar el proyecto, como lo vienen haciendo, porque son "una oposición responsable" y son conscientes de que "es una herramienta importante para el gobierno".



Tras dar cuenta de una modificación en relación al presupuesto destinado a las juntas de gobierno, Kneeteman aseveró que "el presupuesto es una formalidad forzada para que los números de la provincia tengan un aspecto positivo".



Al dar cuenta de esto recordó que el presupuesto del año pasado "preveía un superávit de 420 millones y, a pesar de los enormes aportes del Gobierno nacional, terminó teniendo déficit de dos mil millones. Seguramente el año próximo el déficit será muy superior a los casi nueve mil millones que se prevén".



Más tarde, Kneeteman se refirió a "la tremenda dependencia que el Gobierno provincial tiene con la Nación": de "cada 100 pesos que ingresan en concepto de tributos 72 son nacionales y 28 provinciales", dijo y sostuvo que tal dependencia "demuestra claramente que en estos 16 años de gobiernos provinciales peronistas algo se ha hecho mal".



Luego rememoró las palabras que el gobernador Gustavo Bordet dijo en marzo de 2018, en el marco de una reunión de gabinete ampliado, cuando sostuvo que encontró una provincia fundida. Y en este sentido, Kneeteman enumeró "todo lo que hizo el Gobierno nacional para ayudar a Entre Ríos: adelantos de coparticipación, devolución del 15% de los fondos de la Anses, recursos para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, obras en decenas de ciudades y la reciente asistencia financiera que Frigerio firmó con Bordet, entre otras tantas".



En definitiva, consideró que "el Gobierno nacional ayudó claramente a que Bordet haya obtenido un triunfo electoral en las elecciones".



Luego hizo ver que "el 94% de los recursos de la provincia están destinados a pagar sueldos y jubilaciones, y sólo el 6% se destina a infraestructura e inversión, lo que determina que Entre Ríos sea una provincia imposibilitada de despegar y siga siendo la hermana pobre de la Región Centro".



¿Qué modelo de provincia queremos, uno que se dedique a recaudar solo para pagar sueldos o uno con infraestructura, inversiones y desarrollo?", se preguntó.



Sobre el final de la sesión el presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, bajó a una banca para responderle a Kneeteman: "Le retórica se impone a la verdad", aseveró y cuestionó al radical por "usar el latiguillo de siempre y tener el deseo ferviente para que yo confronte con el gobernador Gustavo Bordet".



"Mi amigo Bordet puede que haya tenido alguna frase errónea sobre cómo dejamos la provincia", admitió luego y cuestionó "la estrategia de tratar de dividir al peronismo en la mayor cantidad de pedazos posibles".



Por último hizo un repaso por una serie de elogios que Bordet tuvo para con su gestión, según publica Apf.



Por su parte, María Alejandra Viola hizo varios cuestionamientos al proyecto de presupuesto, pero se centró en las múltiples facultadas delegadas al Ejecutivo: "El Poder Legislativo es el que debe definir en qué se gasta y luego controlar. El Ejecutivo debe ejecutar los gastos que define la Legislatura", sostuvo y, en tal sentido, criticó el escaso debate que tuvo la iniciativa en el recinto.



También hicieron sus consideraciones los diputados Troncoso, Rotman, Zavallo y Kotch.



Otros proyectos aprobados



El Expediente 23.565 que propone designar con el nombre de Pablo Areguatí a la Ruta Provincial N° 2 que une las localidades de San José de Feliciano, Los Conquistadores, Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana. Fue sancionado.



. El Expediente 23.802 mediante el cual se autoriza al Gobierno de Entre Ríos a aceptar la transferencia a título gratuito de un inmueble formulada por el Estado Nacional donde se encuentra construido el edificio de la Escuela de Educación Técnica N° 100. Logró aprobación y pasó al Senado.



El Expediente 23.822 con la iniciativa que declara como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, tanto domicilarios como patológicos, el servicio de potabilización de agua y el servicio de transporte público de pasajeros y el cementerio, la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres, en todo el territorio de la provincia. Tuvo aprobación.



El Expediente 23.293 que propone declarar área protegida a la reserva de uso múltiple a inmueble denominado Santa Rosa propiedad del sr. Jorge Galli, ubicado en el departamento Nogoyá. Obtuvo su aprobación.



El Expediente 23.748 que declara Parque Natural, dentro del Sistema de áreas naturales protegidas creado por la Ley N 10.479, el inmueble denominado Sobrante S de la Colonia General Alvear en el departamento Diamante. Fue aprobado.