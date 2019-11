Entregan 300 mil firmas para pedir por el proyecto de ficha limpia

La iniciativa que busca evitar que los condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos no llega al recinto y podría perder estado parlamentario.



Las firmas fueron cosechadas por la ONG @ChangeorgAR, que al anticipar en las redes sociales su deseo de entregarlas este martes a los diputados recibió la respuesta del radical mendocino Luis Petri, quien tuiteó: "Martes los espero en el Congreso! Necesitamos una ley de ficha limpia en la Argentina! A la hora que quieran ahí voy a estar para recibir las más de 300 mil firmas".



Tal cual anticipara parlamentario.com, diputados de Cambiemos encabezados por Petri buscarán tratar antes de que finalice el período ordinario el proyecto de ley de "ficha limpia", con el fin de evitar que caduque el dictamen.



La iniciativa consiste en que aquellos que estén condenadas por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.



El proyecto obtuvo dictamen favorable el pasado 6 de agosto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, pero nunca se trató en el recinto y corre riesgo de caducar el próximo 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias y caen todos los despachos.

"Es fundamental que quienes le robaron posibilidades y esperanzas al pueblo argentino queden lejos de las responsabilidades públicas y de los espacios donde debe reinar la transparencia que la República reclama", dijo Petri a parlamentario.com.



El diputado explicó que "la iniciativa propone exigir a quienes nos representan similares condiciones que las que se exigen para ingresar en un empleo público o privado. Reclamar probidad y honestidad es indispensable para mejorar la calidad de la representación".



En el mismo sentido, el radical Miguel Bazze -quien logró renovar su banca- señaló: "Debemos tratar y aprobar ahora en Diputados el proyecto de ley de ficha limpia. Avanzar decididamente contra la corrupción es un imperativo moral insoslayable".



También se expresó sobre el tema la cordobesa Brenda Austin: "Seguimos insistiendo para que el Congreso trate de una vez los proyectos de 'ficha limpia'. Ya vimos como perdió estado parlamentario en su momento. No queremos que pase de nuevo. Nos merecemos saber en una votación quienes están en contra".



Desde el Pro, el mendocino Federico Zamarbide se unió al reclamo para destrabar la ley y "que los cargos electivos no sean refugio para delincuentes condenados".



Parlamentario.com.