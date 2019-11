Camioneros se desmarca de la conducción y ratifica que pedirá bono de fin de año

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró hoy que su sindicato reclamará un bono de 20 mil pesos para fin de año, sumado a una nueva negociación paritaria, y de esa forma se desmarcó de la postura de la conducción de la CGT que desestimó pedir un bono generalizado en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.De esta forma, los Moyano volvieron a diferenciarse de los dirigentes de la cúpula cegetista, sus rivales en la interna de la central obrera, luego de que uno de los secretarios generales, Héctor Daer, dijera que "no va a haber" un pedido de la central por un bono de fin de año generalizado para todos los trabajadores."Estamos pidiendo un bono de 20 mil pesos para fin de año, más los seis meses de paritaria que nos falta cumplir", remarcó el dirigente sindical en diálogo con FM La Patriada, en referencia a esa bonificación que en Camioneros se viene pagando históricamente cada diciembre.En ese sentido, Moyano sostuvo que, de concretarse estos dos puntos, van a salir "parejos con la inflación" de este año, que será cercana al 50%."Estos gobiernos neoliberales cuando asumen atacan el bolsillo de los trabajadores", expresó el gremialista e hijo de Hugo Moyano, al volver a criticar a la gestión de Mauricio Macri.Por último, de cara al gobierno de Alberto Fernández, subrayó la necesidad de "esperar uno o dos años con medidas que van a ser duras", y agregó: "Tenemos que acompañar y esperar, tenemos un país devastado".Por su parte, el titular del gremio de encargados de edificio del SUTERH, Víctor Santa María, dirigente de estrecha relación con el presidente electo, sostuvo este martes en declaraciones a La990 que "espera que el nuevo gobierno de algo antes de fin de año".Días atrás, Héctor Daer había sostenido que la CGT no planeaba pedir un bono universal de fin de año, pero remarcó que cada sindicato podía abrir una negociación con sus empleadores según la situación de cada sector."Otro de los graves problemas que tenemos es la heterogeneidad con la que llegamos a diciembre: hay salarios indexados, otros que van a perder entre un 20 y un 25 por ciento. No es un tema universal", sostuvo Daer sobre el bono y la situación de los diferentes sindicatos.Además, el referente del gremio de sanidad recordó que muchos sindicatos aún ni siquiera recibieron el bono de 5.000 pesos a cuenta de futuras paritarias que la gestión de Macri anunció meses atrás.