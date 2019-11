Una intendenta electa se tatuó el rostro de Néstor Kirchner en el brazo

La diputada de La Cámpora e intendenta electa de la localidad bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, se tatuó la cara del ex presidente Néstor Kirchner en su brazo izquierdo. "El tatuaje es inmejorable. Si, el mejor tatuador del mundo está en Quilmes y es de Solano", escribió Mendoza en su cuenta de Instagram.La intendenta electa acompañó la foto con parte del discurso de Néstor Kirchner en 2004 en Parque Norte: "Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto".La diputada nacional de La Cámpora se impuso con el 49,6% de los votos sobre Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio, que obtuvo el 43 por ciento.Con su victoria, Mendoza recuperó un distrito clave que el peronismo había perdido en el año 2015. Antes, tuvo que vencer en la interna del Frente de Todos en las PASO del 11 de agosto a los otros tres precandidatos varones que formaron parte de esa competencia. En esa lista estaba el ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, un histórico dirigente asociado a la estructura del PJ tradicional."No se asusten por lo que voy a decir, que no es contra nadie: se viene un municipio feminista, disidente, plural, diverso, inclusivo, nacional y popular. Se vienen las mujeres intendentas en el Conurbano. Eso nos hace mejores", adelantó Mayra Mendoza al festejar la victoria en Quilmes.