Policía Federal: Roncaglia presentará su renuncia el 11 de diciembre

Los rumores de renuncia del jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, fueron rechazados por la propia fuerza en las últimas horas, pero se ratificó que, como lo indica el protocolo, presentará su dimisión cuando asuma el nuevo Gobierno y el ministro a cargo de las fuerzas federales decidirá si se la acepta o no.



"El Jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, desmiente rotundamente haber renunciado a su cargo. La misma será presentada el 11 de diciembre del corriente año a la nueva administración. Evidentemente, estas noticias falsas, acompañadas de calumnias e injurias hacia su persona, conforman una burda operación de prensa, cuyo único objeto es perjudicar su honorabilidad", indicó un comunicado que se difundió el sábado a última hora.



Algunos rumores hablaban de un paso al costado por parte de Roncaglia y ya se hablaba de reemplazos durante la transición, pero finalmente fueron rechazados.



De esa manera, la Policía Federal mantendría a su jefe hasta el final del mandato de Mauricio Macri, momento en el que presentará su renuncia y allí se determinará si se la aceptan o no.



Si bien Roncaglia está identificado como el jefe policial de Cambiemos y eso puede determinar su salida ante la asunción de Alberto Fernández, gran parte de su carrera y de su reconocimiento se produjo durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, quien será la próxima vicepresidenta de la Nación.



En ese sentido, el actual jefe de la Policía Federal ascendió de comisario a comisario inspector el 31 de octubre de 2012 cuando Cristina Kirchner firmó un decreto junto a la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré por tener junto a varios de sus subordinados una "exitosa" actuación en el Operativo Luis XV en el que se secuestraron 280 kilos de cocaína ocultos en muebles de estilo en la localidad bonaerense de Lanús.



Posteriormente, con la llegada de Sergio Berni a la Secretaría de Seguridad y con su afianzamiento y poder de decisión en ese cargo, Roncaglia se convirtió en el hombre fuerte del ex funcionario y de ser director general de Narcocriminalidad pasó a desempeñarse como superintendente de Drogas Peligrosas.



Asimismo, el nuevo Gobierno no estaría dispuesto a perder algunos lugares de privilegio en materia de seguridad internacional que supo ganarse el actual jefe de PFA, por lo que también pesaría a la hora de ratificarle su continuidad.



En caso de que el nuevo Gobierno le acepte la renuncia (lo haría el ministro de Seguridad o en caso de disolverse este, el director del Consejo de Seguridad que sustituiría a esa cartera) Roncaglia y la subjefa Mabel Franco darían un paso al costado y suenan varios nombres para sucederlos.



Según pudo averiguar NA, el principal candidato sería el superintendente de Agencias y Delegaciones Federales, comisario mayor Daniel Battini, pero este al ser la mano derecha de Roncaglia varias veces dijo entre sus hombres de confianza que si se iba el jefe él también lo haría.



Ante esa situación, otro de los nombres que circulan son los del titular de la Superintendencia Federal de Orden Público, comisario mayor Orlando Hribernik y del comisario inspector Daniel Hernández, quien forma parte de la custodia de Cristina kirchner y podría llegar impulsado por el jefe de la misma, el comisario inspector Diego Carbone.



Sin embargo, esta chance es casi imposible porque al ser de una promoción más nueva que gran parte de la cúpula, obligaría a esos integrantes a pedir el retiro en forma automática.



También aparece el superintendente de Protección de Estado, Seguridad y Custodia, comisario mayor Ronaldo Abraham Jonte, pero este sería para sustituir a Franco en la Subjefatura.