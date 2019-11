Fernández aseguró que enviará un proyecto al Congreso para legalizar el aborto

El presidente electo Alberto Fernández aseguró que va a "intentar que salga cuanto antes" la legalización del aborto. "Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Tan pronto lleguemos", anunció.En una entrevista con el diario Página 12, Fernández dijo: "Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así".El jueves, Fernández fue a la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y participó de la presentación del libro "Somos Belén", que relata la historia de una joven tucumana que estuvo presa a causa de un aborto espontáneo."Lo leí a las corridas y le pregunté a Vilma [Ibarra]'¿cómo es esto?' porque no lo podía creer. Lo que cuenta es tremendo. No podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar?", dijo Fernández."Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros. Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema", agregó el presidente electo.Por otra parte, se refirió al rol que tendrá la mujer dentro de su gestión: "[En el gabinete]estoy tratando de convocar a muchas mujeres, algunas estarán en la primera línea. Creo que hay que terminar con la discriminación a la mujer. El gabinete paritario no es una cosa fácil de hacer ahora, pero tiene que ser un objetivo a lograr. (...) Y por eso también creamos el ministerio de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad".