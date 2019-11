Fernández: Remedios gratis para jubilados y suba de impuestos a ciertos sectores

Los jubilados no pagarán más los medicamentos a partir del próximo gobierno, prometió el presidente electo Alberto Fernández, y se mostró partidario de construir una "clase media más poderosa en la Argentina"."Me comprometo a que no paguen más medicamentos", sostuvo el futuro mandatario, al considerar que "hay que empezar a ordenar la suerte de los jubilados. Y hay que buscarle modos".También afirmó que "hay que hacer un Presupuesto de verdad porque el que envió el gobierno es una gran mentira"."Por ahora lo que puedo decir es que nosotros estamos viendo mandar un paquete de leyes que resuelve este tema y va a funcionar el Congreso lo que queda de diciembre", indicó en declaraciones a Página/12.Además, dijo que los sectores medios que se ven castigados por la economía actual son "básicamente los comerciantes y algunas pequeñas y medianas empresas".Al respecto, estimó que "cuando la economía se mueva todos van a verse beneficiados y hay que trabajar en ese sentido. Hay que hacer una clase media más poderosa en Argentina".Los sectores con fuerte sesgo exportador como petróleo, minería y campo afrontarán una suba de impuestos durante el futuro gobierno de Alberto Fernández."En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo", dijo el mandatario electo.Explicó que le "encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a (Mauricio) Macri, que me va a dejar 5 ó 6 puntos de déficit fiscal"."Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", aclaró."Yo no creo que debamos confrontar con los Estados Unidos", afirmó Alberto Fernández, y dijo que Mauricio Macri "declaró el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento".Al ser consultado sobre si el vínculo con la administración de Donald Trump pasaría por la negociación con el FMI, Fernández respondió: "Por todo. El tema de la deuda es fuerte. Pero también hay argentinos que viajan a los Estados Unidos que nosotros debemos respetar y preservar, hay muchos argentinos viviendo allá".Sobre esa renegociación, el futuro presidente dijo que el proceso "debe comenzar, no sólo porque está pendiente sino porque Macri ha declarado el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento"."Los calificadores de riesgo lo llamaron default técnico, con lo cual ahí tenemos un problema que debemos resolver", sostuvo en el n reportaje publicado por el diario Página/12.Dijo que se tratará de "una negociación y los tiempos hay que medirlos para lograr acuerdos cuando más nos convenga. Tampoco es cuestión de salir corriendo para firmar cualquier cosa y que después terminemos arrepintiéndonos".