Peña: "Hubo una decepción porque no se mantuvo el poder adquisitivo"

"Cuando uno mira estos cuatro años, más allá de la movida de la oferta política (la unión del peronismo), había un porcentaje de votantes que no nos votó en la primera vuelta en el 2015 pero sí nos votó en la segunda vuelta", planteó Peña.



Al respecto, agregó que esos votantes tenían "un temor a que no se sostenga el nivel del poder adquisitivo que habían llegado a tener, aunque sabían de algún modo que se debía a cosas artificiales, pero que creía necesario sostener y por eso hubo una decepción porque eso no se mantuvo y se retrocedió".



"Sabíamos que podíamos generar una mayor presión de demanda hacia la unificación del peronismo. Cambiemos fue forjado por la voluntad de la gente que nos unió, creo que la demanda es la que ordena la oferta", concluyó el jefe de ministros.



Peña se pronunció así al dar una entrevista en el marco de la quinta conferencia anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).

NA