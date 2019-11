Fernández encabezó una reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre

El presidente electo, Alberto Fernández, subrayó esta tarde que el problema del hambre en la Argentina "es consecuencia de una estructura económica que no funciona"."Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos", sostuvo el futuro mandatario.En el cierre de la reunión multisectorial para empezar a delinear el Plan Argentina contra el Hambre, Fernández remarcó: "Les pido que entendamos que hoy empezamos a trabajar".Secundado por el diputado nacional Daniel Arroyo y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el dirigente peronista advirtió que "vamos a tener que hacer un trabajo enorme", pero señaló que "esta va a ser la epopeya de los argentinos, no va a ser un Gobierno; podemos hacerlo, estemos seguro".Y concluyó: "Cuando yo termine mi mandato van a cumplirse 40 años de democracia y vamos a cumplir el sueño de (Raúl) Alfonsín: con la democracia se puede educar, curar y comer. Demostremos que eso es posible, porque es posible y depende de nosotros. Vamos a trabajar".Del encuentro participaron Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Marcelo Tinelli, Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Esteban "Gringo" Castro (CTEP), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Narda Lepes, María Cher y la Mesa de Enlace, entre otros referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y de la sociedad civil.La iniciativa contra el hambre fue presentada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en una actividad que se realizó el 7 de octubre.La puesta en marcha del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre es una de las prioridades del próximo gobierno y se vinculará con Presidencia de la Nación.