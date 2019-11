Presentaron la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Los Estados deben diseñar políticas públicas que tengan a niños y niñas como prioridad", dijo la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta, al destacar "la decisión política del gobernador de poner en agenda el desarrollo social, trabajando con las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil".



Fue durante la presentación de la tercera edición de la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que se desarrollará del 19 al 23 de noviembre.



Durante esa semana se realizarán, en todo el territorio entrerriano, una agenda de actividades de concientización. En esta oportunidad, el lema será "A 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, promoviendo derechos construimos ciudadanía".



En el lanzamiento y presentación de las actividades realizada en el Museo de Casa de Gobierno, estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Rosario Romero; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet, junto a la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; y del Instituto Becario, Claudia Gieco, entre otros.



Al respecto, vicegobernadora electa señaló: "Son destacables estos 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que nos siguen interpelando para seguir transformando. Los que formamos parte de la función pública estamos llamados por el contexto a revisar y repensar las políticas públicas y a sus destinatarios, por eso celebro que estemos todos acá, ratificando este compromiso que tiene que ver con poder construir una sociedad mejor".



Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, celebró "el trabajo compartido entre las distintas instituciones del Estado provincial" y destacó que "no hay ningún área gubernamental que no esté involucrada con el trabajo orientado a hacia la niñez. Por eso, agradezco a las distintas áreas del Estado que ayudan a cohesionar lo que estamos haciendo desde el Ministerio. Sin duda, cuando hablamos de Trata, de Comisaría de la Mujer y la Familia y de otras miradas de género, también estamos pensando en la niñez del siglo 21".



En tanto, la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, explicó que esta Semana "es una apuesta importante para hacer visibilizar en la agenda pública por parte del gobierno de Entre Ríos un centro desde todas sus áreas que puedan mirar de manera articulada la niñez y la adolescencia en una perspectiva de derecho".



Y agregó que "una vez más la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se realizará esta vez del 19 al 23 de noviembre, y es un trabajo interinstitucional, siguiendo el criterio que indicó el gobernador Gustavo Bordet".



La funcionaria dijo que "la idea es instalar en la sociedad entrerriana una reflexión respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y además de ser un trabajo articulado, también será descentralizado en los 17 departamentos, con ejes en distintos días".



Explicó que "en esta tercera edición cobra especial relevancia la conmemoración del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Su declaración constituye un hito en relación a la construcción de un nuevo modo de entender a la niñez, promoviendo un cambio jurídico, político, institucional, social y cultural en tanto coloca en el centro de la escena a cada niño, niña, adolescente, reconociéndolos en su condición de sujetos plenos de derechos, asignándoles un rol activo respecto del ejercicio de los mismos, revalorizando su palabra, el derecho a vivir en familia, a estar protegidos ante cualquier forma de violencia, fomentando el desarrollo de su autonomía, entre otros". Paira estuvo acompañada de su vicepresidenta, María del Huerto Reutlinger y todo el equipo de gestión.



A su vez, Mariel Avila, esposa del gobernador Bordet, señaló que esta Semana "significa estar presente, acompañando a nuestros niños y adolescentes, haciendo cumplir sus derechos y generando estos espacios de encuentro, de reflexión, donde es importante la mirada del adulto y del Estado a los derechos de nuestros niños".



Destacó que entre las actividades organizadas para la semana, se inauguró una muestra de dibujos y de fotografías hechos por niños que están alojados en dependencias del Estado. "Me parece muy interesante esta veta de que hay niños que están por descubrirse en diferentes actividades y tenemos que estar presentes para apoyarlos; y esto es un claro ejemplo".



"Celebro estos encuentros como también el de la plaza Mansilla, donde las escuelas técnicas tienen la empatía de mirar al otro, de ayudar, donando sillas de ruedas, sillas posturales. Son encuentros donde generamos empatía, solidaridad, reflexión y sobre todo incluirlos. Estamos todos dentro de un mismo sistema y tenemos que ayudarnos y ser solidarios; de eso se trata", finalizó.



A su turno, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, precisó que desde el organismo "venimos trabajando haciendo hincapié en la defensa de los derechos de la primera y segunda infancia y de nuestros adolescentes".



La funcionaria destacó que "lo hacemos en forma interministerial e intersectorial, en conjunto como lo ha pedido el gobernador Gustavo Bordet. El objetivo de estas acciones es que nuestros niños sean escuchados, que tengan ese derecho a la familia, a la educación, a la salud, como corresponde".



Precisó, además, que "desde el CGE reforzamos fuertemente el trabajo en territorio creando coordinaciones departamentales pedagógicas para acompañar y abordar codo a codo con las escuelas las temáticas, porque pensamos que es en el territorio justamente donde tenemos diferentes problemáticas".



También estuvieron presentes en el acto, la senadora provincial Nancy Miranda; representantes de los ministerios de Salud; del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); del Consejo de Prevención de las Violencias (Coprev); de la Secretaría de Comunicación; Secretaría de Turismo y Cultura; Secretaría de la Juventud; Secretaría de Deportes; Policía de Entre Ríos; Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas).



Actividades y lineamientos



Cada área de gobierno participante desarrollará en toda la provincia una nutrida agenda de actividades en territorio, jornadas, capacitaciones, muestras, relanzamiento de programas, actividades de concientización en zonas estratégicas de orden comunitario, entre otras tantas. En el lanzamiento se inauguró en la galería del Museo de Casa de Gobierno, la muestra plástica realizada por niños y niñas del Museo Provincia (no gubernamental) Itinerante de Arte Infantil y Juvenil Mario Gargatagli; y la muestra fotográfica producida por las niñas de la Residencia Socio Educativa del Copnaf "María O. de Basualdo", de Victoria. Ambas entidades recibieron, a través de sus referentes, certificados de reconocimiento a la tarea desarrollada.



La Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ha sido una iniciativa del gobierno provincial para poder visibilizar en una fecha especial las acciones que cotidianamente las distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial llevan adelante para la atención, promoción y restitución de derechos de la niñez, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los mismos.



Uno de los pilares centrales de la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia es sensibilizar respecto de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, la importancia de garantizar su cumplimiento a través del diseño e implementación de políticas públicas tendientes al resguardo de los derechos constitucionales reconocidos a la infancia; a la vez que promover la visibilización y sensibilización ante vulneraciones graves de derechos.



Fundado en ese espíritu, la actual gestión provincial ha instalado dentro de su agenda pública la generación de planes y programas orientados a mejorar la calidad de vida de la niñez y la adolescencia en todo el territorio provincial, generando políticas que desde su acción integral, intersectorial, interinstitucional y descentralizada abonen al reconocimiento de los derechos de cada niño, niña y adolescente, a fin de garantizar su desarrollo integral.