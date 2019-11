Investigan presuntos hechos de corrupción en Tránsito de Gualeguaychú

La Dirección Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú quedó en el centro de las sospechas por una serie de irregularidades con el otorgamiento de las Licencias Nacionales de Conducir.El director del organismo, Oscar Navone, inició una "información sumaria" que instruye el área de Legales de la Comuna y concretó una denuncia penal ante la Fiscal Martina Cédres.Se investiga la falsificación de sellados municipales, el cobro de sumas superiores a las establecidas o la emisión de Licencias por un periodo más extenso al que indica el pago del sellado.Sin embargo, se desconoce el monto de la defraudación al Estado municipal y los posibles responsables de la maniobra ilegal."Tenemos que determinar si realmente fue un delito y quienes fueron sus responsables. La parte judicial averiguará si hubo una defraudación al gobierno municipal; mientras que nosotros dentro de la Municipalidad lo que investigamos es la falta administrativa", aclaró la letrada Belén Pascual que representa al sector de Legales en la gestión del intendente Martín Piaggio.La sospecha se inició cuando hace varios meses un colaborador le dijo a Navone que aparecían sellados municipales que no estaban pagados. El jefe de la Dirección de Tránsito revisó la documentación y constató más de una irregularidad. "Había sellados que aparecen pagados pero no está el dinero; en otros se cobró por 5 años una licencia que se emitió por sólo un año o, al contrario, se pagó por la renovación anual pero al imprimir la Licencia consta con un vencimiento por 5 años", resumió el jefe del sector investigado ante la consulta del portalRecordemos que desde la remodelación de la Oficina de Tránsito, en calle Urquiza, los pagos de los conductores se hacen en esa dependencia y en efectivo.Belén Pascual es una de las integrantes del área de Legales en el Municipio de Gualeguaychú. En su despacho explicó a R2820 cuál es la situación en el organismo que conduce Oscar Navone y la serie de irregularidades que motivaron una denuncia penal y otra administrativa para esclarecer los hechos.Como instructora sumariante de la investigación que se está realizando admitió que "no sabemos quiénes fueron las personas o agentes que cometieron ese hecho ilícito, en caso de haberse cometido", dijo Pascual."Se está tramitando desde agosto una información sumaria mediante el expediente 4657/2019 y, a su vez, el director de Tránsito realizó una denuncia en Fiscalía que recayó en Martina Cedrés y se encuentra adjunta al expediente judicial 5199/2019", detalló la abogada con el expediente en la mano."Las supuestas irregularidades que se cometieron son respecto de los sellados municipales cuando un ciudadano tramita su Licencia Nacional de Conducir", admitió y explicó que al iniciar el trámite de obtención o renovación de la Licencia, se adjunta un formulario con los valores de los sellados de acuerdo a la validez que se pretenda para el carnet."Hubo casos irregulares de legajos que no tenían sellados municipal, o bien tenían un sellado por un año pero la Licencia fue emitida por 5 años. Estamos investigando cómo y qué pasó, desde nuestro lugar como una información sumaria dentro de la Municipalidad"."Cuando se sepa quiénes fueron los responsables de este error involuntario o falta administrativa se va a realizar un sumario a cada uno de ellos", prometió Belén Pascual."Para obtener las pruebas se cuentan con registros informáticos y documentales, pero tenemos que unir y atar cabos para saber leer los datos que están almacenados y así saber que pasó", indicó."En Tránsito, por año, se estima que se emiten más de 13 mil Licencias con la documentación que cada ciudadano adjunta en la renovación u obtención del carnet. A su vez, se cuenta con un sistema informático que realiza un back-up de cada trámite. La plataforma municipal es el sistema PIN y también está el SINALIC que es el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, con el que se emite el carnet", enumeró Pascual.