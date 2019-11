El Ventilador: Algunas opiniones sobre la figura del Defensor del Pueblo

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

En pocas semanas deberá elegirse un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo en Paraná, Defensor Adjunto y por primera vez, Defensor de Personas Mayores. La convocatoria para cubrir estos importantes cargos se abrió en el pasado mes de septiembre y actualmente son más de 30 los postulantes.Pero... ¿quiénes son hoy los candidatos y cómo surgen las postulaciones? Y... ¿cuáles son los casos en los que un vecino puede acudir a la figura del Defensor del Pueblo?-"Paula Barrios es una gran persona y trabajadora de salud, quien se involucra día a día con las personas en los barrios, no solamente adentro del centro. Su trabajo hace que ella sea muy capaz de acompañar a los adultos mayores. Se compromete día a día y es muy buena en lo que hace. Ojalá la escuchen y se comprometan con su labor y propuesta. Los adultos están muy olvidados y no debería ser así".-"¿Cuál es el sueldo del defensor del pueblo?".-"Le deseo un gran éxito a Nora en sus objetivos, porque es una excelente persona. La felicito por su iniciativa".-"Opino que el Defensor del Pueblo tiene que ser elegido por el pueblo. Deberían poner urnas en cada vecinal".-"Lamentable como ya dije una vez. El defensor adjunto se preocupa por cómo funcionan los taxis y en solucionar temas laborales de sus amigos, nada más".-"El defensor del pueblo se ocupa de las quejas presentadas por los vecinos como servicios públicos (luz, cloacas, transporte) y de empresas privadas (gas y luz), puede concurrir a las reuniones de comisión del HCD con voz y sin voto, proponer modificaciones de normativas. Las quejas se pueden realizar personalmente completando una planilla. El equipo de la Defensoría es integrado por un defensor, un defensor adjunto y el centro de mediación, además de la representante de defensoría de la Nación. Se confunde con Defensa del Consumidor los reclamos por cobros indebidos de servicios o compras en cuotas".-"El control de las Instituciones gerontológicas y geriátricas no es fácil? Hay mucha plata de por medio con las obras sociales".-"¿Cómo se hace para que el banco entregue los resúmenes de cuenta de la tarjeta?".-"Yo fui a defensa municipal. Toda la mejor voluntad por solucionarme el problema, el tema es que una vez acordado que yo demostraba que la empresa me había estafado lo único que pueden hacer es multar a la empresa. Y yo quedo mirando".-"Con las obras sociales cada vez tenemos menos beneficios. Yo tengo lupus tiroide. El médico me recomendó que tome un alimento especial para tener más defensas, Ensure se llama, pero Iosper no me los pasa. Tengo todos los estudios que me pidieron que autorice. El Ensure sale 1.700 pesos y si tenía que hacerme todos los estudios gastaba más dinero. Si alguien tiene Ensure que me lo pueda vender más barato, que me deje el aviso".-"Es una vergüenza como está la circunvalación con el pasto largo. Vienen más de 50 mil personas".-"Quiero saber ¿cuánto gana el defensor del pueblo?".-"Los Geriátricos deben ser controlados por Municipalidad y Provincia conjuntamente. No lo hacen asiduamente, no tiene nada que ver la Defensoría del Pueblo. Son adultos mayores con distintos tipos de diagnósticos, algunos abandonados por su propia familia. Es doloroso y preocupante. Hay que controlar su carpeta médica, la alimentación y el buen funcionamiento del mismo que estén habilitados y con buenas condiciones edilicias. Hay muchos geriátricos truchos".-"No es lo mismo instituciones gerontológicas con Las geriátricas. Es bueno saberlo. Vamos Nora. Totalmente de acuerdo con el tema de lo cotidiano. La basura y otras cosas".-"Lo que dice esa señora es verdad, hay muchos que piden trabajo. Y lo del sindicato".