El Ventilador: el camino a Defensor del Pueblo, nombres y propuestas

La convocatoria para cubrir estos importantes cargos se abrió en el pasado mes de septiembre y actualmente son más de 30 los postulantes.



El Concejo Deliberante de la ciudad deberá designar a los nuevos Defensores en sesión pública convocada para el próximo 26 de noviembre. Para ello, el candidato deberá contar con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes.



Pero... ¿quiénes son hoy los candidatos y cómo surgen las postulaciones?



Y... ¿cuáles son los casos en los que un vecino puede acudir a la figura del Defensor del Pueblo?



Una de las instancias más importantes previstas por la Ley para la designación del mismo, son las Sesiones Especiales que el Concejo Deliberante está realizando para entrevistar a los postulantes.



Allí, todos ellos deben exponer públicamente y por un tiempo máximo de diez minutos, cuáles son sus planes y propuestas.



Pero este jueves, en el estudio, El Ventilador recibió la visita de algunos de ellos para conocer más de cerca quiénes son y qué proponen.



Marcia Paula López, abogada, 47 años.

Claudio Cesar Altamirano, comerciante, 41 años.

Paula Beatriz Barrios, docente y enfermera, 40 años.

Juliana D'Arrigo, abogada, 38 años.

Nora Bibiana López de Grinóvero, Técnica en Administración Pública, 54 años. "Quiero asumir la tarea y responsabilidad de ser Defensor del Pueblo protagonista, no espectador" Claudio César Altamirano es comerciante y tiene 41 años. Aseguró que "mi motivación para ser Defensor del Pueblo es mi vocación de servicio. Observo la posibilidad que tiene el ciudadano de hacer respetar sus derechos y conseguir, mediante las herramientas que tiene la Defensoría del Pueblo, que esto se cumpla. Hoy en día estamos un poco indefensos".



"Creo que la gente hoy no utiliza la Defensoría del Pueblo de la manera que es más conveniente. Vemos que hay inconvenientes con el combustible y creemos que el ciudadano tiene que estar más proyectado en cuidar su bolsillo. Si voy y hago cola en el surtidor no va a cambiar el precio. Sí puede hacer que cambie el precio si me quedo sentado en mi casa y trato de usar lo menos posible el vehículo. Hay que generar conciencia social", dijo.



Asimismo, indicó que "en mi proyecto expuse lo que haría pero también cómo lo haría. Tengo desarrollado un sistema de gestión que permite hacer la denuncia telefónicamente, presencialmente, a través de una aplicación o la página. Debe ser algo sencillo, que se carguen los datos y solo con eso sea suficiente. Nosotros somos los que tenemos los derechos vulnerados".



"La capacidad operativa está al 100%. He notado que reciben muchos reclamos de otras entidades. Si tienen problemas con un celular reclaman al Defensor del Pueblo. El sistema que tengo desarrollado permite que si cargás en la aplicación, a través de la página o telefónicamente, el reclamo que se recibe y que no corresponde a la Defensoría del Pueblo se deriva al organismo que corresponde y no se pierde", comentó.



Además, resaltó que "tenemos que tener en cuenta el contexto en el que está la gente, muchos tienen problemas graves como falta de empleo o imposibilidad para moverse. Hay que hacer un sistema que permita ordenar y colaborar. Quiero asumir la tarea y responsabilidad de ser Defensor del Pueblo protagonista, no espectador".



"El Defensor del Pueblo debe defender los intereses de los ciudadanos, que son todos: los que se quedan sin trabajo, los que no tienen trabajo, los que tienen vulnerabilidad por alguna enfermedad, todos", agregó.



"Planteo también en mi proyecto la educación, la proximidad. ¿Quién tiene proximidad con el ciudadano? la comisión vecinal, el que está en la unidad municipal. Se puede destinar personal para que esté en esos ámbitos, que las comisiones vecinales traigan los reclamos. Todo eso hoy no se hace. Quiero que sea práctico y sencillo para el ciudadano a pie. Hay que reasignar funciones, hay que colaborar con el vecino", manifestó. "El ciudadano debería tener una respuesta en Defensoría del Pueblo y sino hay que coordinar con otros organismos para darle una solución a su problema" Marcia Paula López es abogada y 47 años. Explicó que "ya tuve mi momento de exposición en el HCD. Estoy postulada para Defensora pero también para Defensora Adjunta. Si un vecino tiene un problema tiene que ir a la Defensoría, subir las extensas escaleras, cuando debería ser un lugar accesible, y ahí encontrarse con el Defensor".



"Cuando hice mi exposición una de las cuestiones fue agradecer a todos y cada una de las personas que me acompañó con la firma porque realmente me sentí muy bien recepcionada cuando solicitaba que me apoyen. Más allá de la institución se ven las postulaciones de la persona. Me sentí respaldada. Si vamos a estar en una institución cuya voz permanente representa a los ciudadanos, deben ser los ciudadanos los que deben avalarnos", manifestó.



Asimismo, dijo que "el ciudadano debería tener la respuesta en la Defensoría y si no es ahí lo que corresponde, hay que hacer una derivación efectiva al organismo correspondiente para que tenga una respuesta. Hay que coordinar con otras instituciones".



"Para mediaciones los trámites son rápidos. Primero se hace una intervención previa de los empleados del Centro de Mediación donde concurren a hacer las invitaciones porque las mediaciones son voluntarias, no hay una obligatoriedad. Invitan a las partes y les presentan el caso. La Defensoría del Pueblo actúa por mediación en conflictos entre vecinos. Confiamos en la mediación porque lo vemos como una instancia de diálogo y que haya una comprensión mutua entre las dos partes y puedan llegar a un acuerdo o no. Necesitan escucharse las partes", remarcó.



Consideró que "la Defensoría es un espacio de atención ciudadana. Me ha pasado porque estoy a cargo de Asistencia a la Víctima, tenemos un teléfono y mucha gente llama. A veces no es un tema que nos toque a nosotros pero igual los asesoramos para que tengan solución".