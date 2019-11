Acompañan a nuevos emprendimientos comerciales en Paraná

El gobierno provincial monitorea que se respete la Ley 24240 de consumidores y usuarios en la sucursal call center de compra digital que abrió la cadena de hipermercados Coto en Paraná. Se generarán más de treinta fuentes de trabajo genuina para jóvenes.







El monitoreo es a través de las áreas de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Seguimiento de Precios dependientes de la Subsecretaria de Comercio.







Al respecto, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, informó que desde las áreas de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Seguimiento de Precios dependientes de la Subsecretaria de Comercio se monitorea el respeto de la Ley 24240 de consumidores y usuarios. "Lo más importante para la provincia, son sus habitantes, preservarlos que no sean dañados en su buena fe y que sepan donde reclamar, ser escuchados y atendidos ante cualquier inconveniente", precisó.







Gabás fue invitado a recorrer las instalaciones del nuevo emprendimiento de la empresa Coto Argentina en Paraná por su gerente comercial Guillermo Bello, quien explicó que Coto Digital, líder del comercio electrónico de Alimentos en nuestro país, es un sistema en el que las personas que aprovechan las ventajas de la compra online para ahorrar tiempo y dinero.







Gabás destacó la inversión de la firma como también el servicio que brindarán. "Como Estado tenemos que procurar que haya cada vez más trabajo genuino y es en ello que trabajamos a diario", sostuvo.







"Cuando me invitaron a conocer la idea, me interese y nos pusimos a disposición en lo que fuera necesario para capacitaciones y fomento se brinden desde las áreas que correspondan. Tal como lo ha expresado nuestro gobernador Gustavo Bordet, el trabajo articulado y mancomunado entre los sectores públicos y privados es la prioridad para el crecimiento. Si este conlleva brindar ofertas laborales, bienvenido sea", remarcó. Detalles del nuevo servicio y como se relaciona la provincia El servicio cuenta con tres bandas horarias de entrega, así como también con la opción de retiro gratis de electrodomésticos en la sucursal. Además, Coto Digital inicia dicho lanzamiento con la bonificación del envío en estas ciudades brindando al cliente la posibilidad de probar el servicio con la comodidad de recibir su pedido cuando prefiera. Para ello, cuenta con una propuesta comercial que combina ofertas, financiación, descuentos y un surtido con más de 30.000 artículos.







Cabe señalar que Coto es una compañía Argentina que cuenta con más de 120 sucursales y es líder en el mercado local. Cuenta con poco más de 19 mil trabajadores, industrializa y exporta carnes, cueros y pollos al mundo.