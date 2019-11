Hebe de Bonafini pidió a los bolivianos que "no se arriesguen tanto en la calle"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró hoy que "la gente de Bolivia está dando su vida para que no le saquen lo que Evo les dio", mientras que los chilenos "quieren conseguir lo que ha tenido el pueblo boliviano".

En ese sentido, en la tradicional ronda de los jueves, expresó su deseo para que "el presidente chileno le haga caso al pueblo y dé un paso al costado".

Además, De Bonafini le envió su apoyo a los manifestantes de Bolivia pero les pidió que tengan prudencia a la hora de salir a la calle.



"Morir por la patria es una cosa, y que te maten como un perro es otra. No se arriesguen tanto estando en la calle", subrayó.

"Sé que (los bolivianos) son muy duros. Pero que apliquen su astucia, que es mucha, para vencer a este enemigo. Siempre se puede vencer, porque el enemigo se cansa pero los pueblos no nos cansamos", concluyó.