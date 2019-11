Macri insta al campo a dialogar con el futuro gobierno y "tirar del carro"

El presidente Mauricio Macri instó al campo a "dialogar" con el futuro Gobierno para dejar atrás "encontronazos" del pasado, y llamó a que "todos juntos sigan tirando del mismo carro, sabiendo que la máquina productiva está en marcha".El mandatario se expresó así al encabezar la presentación del informe de gestión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), acompañado por el titular de la cartera, Luis Etchevehere.Macri apuntó a bajar la posible tensión entre el futuro Gobierno y las entidades del campo, tras el durísimo enfrentamiento mantenido en 2008 con la entonces presidenta y ahora futura vice, Cristina Kirchner, por el intento fallido de aplicar retenciones móviles a las exportaciones."Hoy el punto de partida es más sólido. Estamos mejor preparados para los desafíos que vienen", remarcó el presidente.Subrayó el marcado aumento de las exportaciones, las cosechas récord y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, entre otras metas alcanzadas durante sus cuatro años de gestión.El mandatario destacó que se pudo dejar "demostrado que se puede combinar la mesa de los argentinos con la exportación".Macri expuso sobre esos "logros" en presencia de los principales referentes del sector rural, ante quienes aseguró que "esto es una máquina que se puso en marcha y no hay que pararla, porque por este camino va a haber más empleo, más oportunidades, más desarrollo".Ante los representantes del campo, destacó el "compromiso y responsabilidad" de los distintos actores que involucran al campo, y les pidió que "nunca duden" de seguir en ese rumbo, porque "en estos años hicimos muchas cosas juntos".El presidente manifestó su "doble satisfacción" por haber avanzado con una "herramienta muy sencilla, pero que lamentablemente no siempre fue usada en nuestra sociedad, que es el diálogo".Etchevehere elaboró el informe de la gestión del período 2016/2019 que fue presentado ante representantes del sector.Macri, además, dijo que "cuando uno entra en la senda del cambio y del círculo virtuoso, lo único que tiene que hacer cuando las cosas funcionan, es continuar de la misma manera".En referencia a la futura administración de gobierno, subrayó que "lo que viene tiene que ser que entre argentinos nos podamos entender y dejemos atrás encontronazos de décadas anteriores, que no funcionaron"."Démonos la oportunidad de que ese diálogo exista, todos vayan con la mayor predisposición a sentarse con las nuevas autoridades, y vamos a estar todos juntos tirando del mismo lado del carro", prometió.Por otra parte, el jefe de Estado expresó su satisfacción por el hecho de que en sus cuatro años de gestión se generaron 55 mesas de competitividad, a través de las cuales Estado, empresarios y sector laboral llegaron a acuerdos para potenciar las actividades regionales.Además, sostuvo que fue "bien concreto" el objetivo de "despejarles el camino a las mujeres y a los hombres que se levantan temprano cada día con la pasión de transformar la realidad de esta tierra privilegiada".Pero señaló que también el campo tiene el "rol fundamental de construir una Argentina verdaderamente federal y multiplicar las oportunidades en cada rincón del país enorme que tenemos".Ponderó que desde el primer día su Gobierno se propuso llevar la producción nacional "más allá de las fronteras" y hacer de la Argentina "esto que recién comienza: el supermercado del mundo".