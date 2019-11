El Ventilador: Algunas opiniones sobre la actualidad de Latinoamérica

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Lo ocurrido con la presidencia de Evo Morales es, para muchos, uno de los puntos más álgidos en la discusión y análisis político de la región. Las definiciones públicas que diversos mandatarios del continente hicieron al respecto, tienen visiones encontradas. Y nuestro país es un fiel ejemplo de ello. Macri y Fernández han estado en veredas opuestas, por ejemplo, al momento de definir la situación de Bolivia como un golpe de estado o no.Por otra parte y sobre la situación nacional, ¿qué avances reales tuvo la transición en estas primeras semanas posteriores a las elecciones? ¿Estamos frente a una transición de gobierno que marcha sobre rieles o nos encontraremos con diagnósticos hasta ahora desconocidos luego del 10 diciembre?Finalmente y respecto a la actualidad de Paraná con la falta de recolección de basura, ¿qué puede suceder si luego de las reuniones no se llega a un acuerdo entre las partes por el reclamo? ¿Qué prepara como medidas urgentes el equipo del intendente electo Adán Bahl para enfrentar esta situación?-"Agradezco las buenas intenciones de nuestros senadores y diputados nacionales que al no tener temas de que ocuparse en la Argentina, como lo son educación, salud, pobreza, justicia y gobernabilidad, le dedican su tiempo a discutir problemas que tiene el país vecino Bolivia. Este es el país donde los políticos no me representan. Ocupémonos de la Argentina".-"¿Por cuántos mandatos puede estar legalmente un presidente en Bolivia? ¿Es legal que Evo se postule por un cuarto mandato presidencial?".-"Evo Morales quería ser presidente para siempre, le salió mal. Algo así como Cristina eterna. La ambición al poder, es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía".-"Evo Morales no solo es un autoritario, sino también un cobarde. Dejó al pueblo solo y no es golpe de Estado. Y hablan de represión y los manifestantes rompen comercios, tiran piedras, roban ¿qué tiene que hacer la policía? ¿dejar que hagan lo que quieran?".-"Dejen de hablar de esto y preocúpense por la Argentina".-"¿Por qué defienden lo indefendible? Me refiero a Evo Morales. Reconozcan lo bueno, pero ¿por qué se fue de su país? Por algo es".-"Podrían decirles a los mandatarios sentados en la mesa que discutan sobre la masiva basura que desborda Paraná y el gran problema de los colectivos, que se calma un mes y vuelve a ocurrir lo mismo".-"Ángela Merkel lleva 4 mandatos y nadie le hace golpe".-"¿Verdad y memoria? Para los peronistas, ¿ya se olvidaron como llegó Perón al poder? Por un golpe de Estado. Parece que se olvidaron y es bueno recordarlo".-"Nadia, que sabe tanto ¿es agente de la CIA u obsecuente con la lógica Fernández-Fernández?-"Los economistas del Frente de Todos dicen que con muchos optimismo la inflación para el año que viene va a ser entre 35 al 40 por ciento (haciendo las cosas bien), pero si le llegan a dar a la maquinita (demasiado), la inflación podría llegar al 100 por ciento. En el año 2003 la inflación fue de 3 por ciento, pero desde ahí hasta la actualidad fue subiendo".-"¿Qué hacen los concejales peronistas que no llenan de denuncias penales al intendente y a los funcionarios actuales?".-"Soy empleada municipal. Nunca vamos a tener un sueldo digno con todos los contratos que dio Varisco. Están todos los hijos y parientes de los directores, que pasan a ser ñoquis".-"¿A quién va la plata de los cadetes? Chicos nuevos de la policía que están haciendo guardias y adicionales. Lo mismo pasó en el autódromo por el TC: llevaron cadetes. A la Fiesta de Disfraces van ¿y quién cobra esa plata?".-"Me pregunto dos cosas: ¿Cómo va a quedar la ciudad después de la Fiesta de Disfraces y la basura? ¿Cuándo se va a reciclar la basura en Paraná? Es vergonzoso".-"En la municipalidad nunca se concursó. Los nombramientos los pusieron a dedo, los compañeros de carrera que se jodan".-"Ustedes hablan de los secretarios, funcionarios de alto cargo ¿y los contratos que se dieron antes de las PASO? Yo conozco gente que fue contratada solamente para ganar votos y ahora SUOYEM pide por esos contratos ¿de dónde se saca la plata?".-"Digo ¿y el intendente electo? Si vuelve a tomar a los contratados que revea quiénes fueron a trabajar y no faltaron. Eso lo tiene que reportar cada área, como barrido, recolección y todas las áreas municipales. Cada director tiene que dar un reporte. Antes cada repartición tenía los camiones en sus galpones y hoy en día los llevan a las casas y al otro día los devuelven sin gasoil. Hay que poner choferes responsables y capacitados".-"Una vergüenza que los compañeros municipales estén levantando la basura con las manos. No hay guantes".-"Es una vergüenza que en el Jardín Municipal Abejitas de Anacleto hace 1 semana no tienen gas para cocinarle ni darles leche a los chicos. La municipalidad no se hace cargo. Ni los funcionarios. Los chicos necesitan porque son humildes".-"Por favor a los concejales: no permitan que nos sigan cercenando el Parque Gazzano. Ciudadanos de la zona sur este, por favor a movilizarse. No permitamos semejante atropello".-"En zona del club interprofesional en Miguel David hace más de un mes están sin retirar la basura. Un desastre. Esta ciudad es el Titanic".