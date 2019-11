El Ventilador: Latinoamérica, en ebullición

Alberto Fernández define su gabinete

Lo local, desde la mirada de El Ventilador

Pero lo ocurrido con la presidencia de Evo Morales es, para muchos, uno de los puntos más álgidos en la discusión y análisis político de la región.Las definiciones públicas que diversos mandatarios del continente hicieron al respecto, tienen visiones encontradas. Y nuestro país es un fiel ejemplo de ello.Aun así, y a diferencia de Brasil y Estados Unidos, el actual presidente argentino resolvió, por el momento, no pronunciarse sobre la asunción de la senadora boliviana Jeanine Áñez como nueva primera mandataria.Pero... ¿cómo impacta, en semanas previas a un traspaso de gobierno, la situación en países como Chile y Bolivia con respecto a las definiciones y acciones que Argentina hoy debe dar?Pero, más allá de la definición del Gabinete... ¿qué avances reales tuvo la transición en estas primeras semanas posteriores a las elecciones?Desde el entorno del Presidente y del Presidente electo aseguran que hubo cruces de datos entre los allegados a ambos, pero que en realidad no hubo reuniones formales de traspaso de información.Entonces... ¿estamos frente a una transición de gobierno que marcha sobre rieles o nos encontraremos con diagnósticos hasta ahora desconocidos luego del 10 diciembre?En este sentido,Ahora bien... ¿qué análisis hace Fernández junto a sus asesores económicos sobre esta situación y qué acciones preparan?Y en el medio de ese escenario poco alentador a tan corto plazo, con caída de bonos y acciones argentinas en el mundo y alza del riesgo país, el dólar se mantiene estable.Pero... ¿cuánto tiempo se podrá sostener al valor actual y cómo impactará luego en la suba de precios?La inflación de Octubre trepó al 4%. Y, no se espera que noviembre y diciembre sea menor.De hecho, mañana vence el acuerdo de congelamiento de precios de la nafta y no sólo llenar los tanques costará más. Se sabe que los combustibles definen el costo de muchos productos.Pero durante la segunda audiencia de conciliación obligatoria se resolvió que ambos temas serán tratados por separados.El miércoles 20 habrá una reunión en la secretaría de Trabajo por la recomposición salarial. Y este viernes, en principio, se llevaría adelante otra respecto de los cientos de contratos cesanteados.Es que la cantidad de residuos acumulados es tal, que hasta los camiones de Vialidad debieron sumar apoyo a las unidades municipales.Ahora bien... ¿qué puede suceder si luego de las reuniones no se llega a un acuerdo entre las partes por el reclamo?¿Qué prepara como medidas urgentes el equipo del intendente electo Adán Bahl para enfrentar esta situación?