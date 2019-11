Resolución judicial: la comuna deberá normalizar recolección de residuos

"Los empleados trabajan desde el sábado y lo están haciendo de manera organizada con las herramientas que tienen"

el abogado Juan Pablo Filipucci

"Se presentaron 41 vecinos que están nucleados dentro de la Asamblea Vecinalista"

Desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista, César Cesáreo

En la oportunidadEl juez Alejandro Cánepa, resolvió declarar abstracta la acción de amparo promovida por la Municipalidad de Paraná -C Nº 14.268 - "Municipalidad de Paraná C/ C/SUOYEM, ATE Y APS"- con el objeto de queLa medida de Cánepa se fundó en que la Secretaría de Trabajo decretó el dictado de la conciliación obligatoria la queEn relación al amparo presentado por vecinos contra la Municipalidad de Paraná, para que cumpla con el servicio de recolección de la basura, C Nº N° 14.253 - "Glauser Alicia y Otros C/ Municipalidad de Paraná S/Acción de Ejecución" -los que serán entregados diariamente al Tribunal y al domicilio constituido de los actores, para su seguimiento y control.Por otra parte,, lo cual será comunicado también a los actores en su domicilio constituido; y elabore un programa de prestación del servicio para los próximos 20 días.Cánepa estableció también que "en el interés de garantizar se prevea de una dotación o servicio mínimo para la prestación del servicio en cuestión para el caso de reeditarse medidas gremiales de idéntico tenor las vividas la semana anterior una vez finalizada la etapa o plazo de conciliación,Marcelo Franco, uno de los abogados del Suoyem, mencionó aque "en el marco de las medidas adoptadas por los gremios y el amparo hacia los mismos, la cuestión se declaró abstracta, porque en la primera audiencia se dictó la conciliación obligatoria. En estos momentos estamos en el marco de esa instancia en sede administrativa".", recordó.De la misma manera,destacó que "en su momento hicimos el planteo de que la causa era abstracta, que era una causa netamente administrativa que debía resolverse en el ámbito laboral, que se trata de un conflicto gremial, una retención. En el primer escrito ya contestamos que la Secretaría de Trabajo tenía que hacer uso de sus atribuciones y dictar la conciliación obligatoria que estaba siendo omitida. Cuando nos cita el juez advertimos que se dicta la conciliación obligatoria y el juez declara la causa, abstracta"., contó a, tras la lectura de la sentencia de Cánepa, que "en esa sentencia el magistrado fija pautas para que la municipalidad termine de recolectar los residuos que han quedado en la ciudad, sino que también normalice el servicio".", relató respecto de la medida judicial.Aclaró que