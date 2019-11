Mauricio Macri no reconoce por ahora como presidenta de Bolivia a Jeanine Áñez

Internacionales Evo Morales repudió la autoproclamación de Añez como presidenta de Bolivia

El Gobierno argentino no reconocerá por ahora a Jeanine Áñez como presidente provisional de Bolivia. Así lo confirmaron aaltas fuentes de la Casa Rosada y de la Cancillería. Se la reconoce como "autoridad del Senado", donde ejercía como vicepresidente segunda hasta que este martes la oposición de ese país la proclamó sucesora de Evo Morales."No podemos hacer ninguna mención a su presidencia provisional hasta que no se entienda quién y qué la sostiene. Por el momento evaluamos el estatus de la senadora", dijo una autoridad del Gobierno. "Hay que tener una pausa prudente, entender que los tiempos son otros. Los hechos se tienen que calmar, también la situación y convocar a elecciones", agregó la fuente oficial.Mauricio Macri y su gobierno tuvieron un giro paulatino respecto a la forzada renuncia de Evo Morales. En las primeras horas del lunes, el canciller Jorge Faurie dijo que no había habido golpe de Estado contra Morales. Tras la fuerte diferencia con el presidente electo, Alberto Fernández, que sí consideró que en Bolivia hubo un golpe contra Morales (y también posiciones similares a las de Fernandez dentro del radicalismo, aliado de Juntos por el Cambio) Macri fue girando el tono de su discurso.De hecho, en medio de las confrontaciones y la grieta argentina por Bolivia (en el Congreso se va a tratar este miércoles un repudio a lo ocurrido finalmente a Morales), hubo conversaciones."Quiero dejar en claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una Nación", dijo el mandatario, en un acto en la Casa Rosada por la apertura de la jornada del Cuerpo de Abogados del Estado."Entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano", sostuvo.Tanto Estados Unidos como Brasil ya la reconocieron a Áñez. "La presidenta en funciones del Senado, ha asumido las responsabilidades de presidenta interina de Bolivia", escribió en su cuenta de Twitter Michael Kozak, encargado de la región Latinoamérica en el Departamento de Estado de Trump. Luego, pidió también "elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo a la Constitución".El comunicado también subido a Twitter desea profundizar la "fraternal amistad con Bolivia".