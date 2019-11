La Corte Suprema le negó la prisión domiciliaria al ex policía Etchecolatz

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes que el represor Miguel Etchecolatz deberá cumplir su condena en la cárcel, al desestimar un recurso extraordinario que la defensa del ex policía bonaerense interpuso en busca de que sea beneficiado con una prisión domiciliaria.En una resolución que lleva la firma de cuatro integrantes del máximo tribunal, con excepción de su presidente, Carlos Rozenkrantz, la Corte rechazó por "inadmisible" un recurso de queja presentado contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El mismo pedía revocar un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 que había dispuesto la prisión domiciliaria de Etchecolatz.Los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti firmaron la resolución, publicada este martes por la tarde por el Centro de Información Judicial (CIJ), no así el presidente del máximo tribunal, Rozenkrantz."(El estado de salud del acusado) no impedía que permaneciera alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados".La Cámara de Casación entendió que el estado de salud del ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires "no impedía que permaneciera alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados".El máximo tribunal argumentó su fallo de "inadmisible" del recurso presentado por la abogada pública coadyuvante Alejandra Altinier, defensora del represor, en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según se informó a la prensa.