Ballay y Benedetto expusieron ante legisladores el proyecto de Presupuesto

Los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto, expusieron este martes ante diputados y senadores provinciales en la Cámara Baja sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2020 enviado por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura.







"Fuimos convocados por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja pero la reunión también contó con la presencia de senadores. El motivo fue la exposición del proyectos de ley de Presupuesto que fue oportunamente enviado por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura", expresó Hugo Ballay luego participar de la reunión en la Cámara de Diputados, acompañado también por el secretario de Planeamiento y coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard.







Ballay explicó que en la presentación se mostraron los distintos parámetros macrofiscales, que no dependen de la provincia sino del proyecto de presupuesto de la Nación, y la apertura de los recursos y de los gastos que se presentan en el proyecto de ley. Apuntó que luego hubo un intercambio con los legisladores donde se plantearon dudas y se abordaron otros proyectos como la Ley de Comunas. Readecuación de partidas Por otro lado, el ministro detalló que en el artículo 27 del proyecto "se explica expresamente que se está haciendo una incorporación al artículo 8 de la Ley de Presupuesto que daría mayor flexibilidad a la ejecución de la obra pública. Esto es, ir readecuando las partidas presupuestarias en función del avance de los procesos licitatorios para poder hacer más eficiente la utilización del presupuesto. Lo que se busca con esto es hacer más eficientes los recursos destinados a obra pública".







En tal sentido, recordó que el presupuesto es una autorización anual y muchas veces se mantienen reservas en ese monto de presupuesto anual para obras que no se inician en los meses que corresponde. "Lo que buscamos es una mayor flexibilidad para que esas reservas sean aplicadas a otra obra. Lo explicamos en el encuentro y fue entendido por la Legislatura y seguramente en comisión lo seguirán debatiendo", indicó Ballay y aseguró que esto "es algo totalmente distinto al proyecto de ley en comisión con media sanción y no modifica el artículo 8 de la Ley respecto a los recursos presupuestarios necesarios para hacer una obra pública, sino que lo que se propone es un agregado". Plan de obras Por su parte, el ministro Benedetto, al exponer también ante los legisladores, indicó: "Como es costumbre y buena práctica como llevamos adelante estos años, hemos expuesto en la Comisión de Presupuesto ante los legisladores el plan provincial de obras públicas. También mostramos los resultados que hemos alcanzado durante estos años y sin lugar a dudas los objetivos, que se traducen en obras para el próximo año".







Luego indicó: "Continuamos fortaleciendo la infraestructura básica como así también priorizando la inversión en educación, y sumando mecanismo de financiamiento en organismo internacionales que nos permiten pensar y proyectar obras que son estructurales para potenciar el desarrollo Provincial y la integración de Entre Ríos en la región y el mundo".







Dijo además que se prevé "una importante inversión en agua y saneamiento, continuar con las obras que están en marcha como son las defensas urbanas y sostener la inversión pública como así también los programa para el desarrollo local", y remarcó: "Agua, saneamiento, conectividad, educación, salud, infraestructura para el desarrollo son los pilares de nuestro plan de trabajo".