El viernes se resolverá el quinto pedido de sobreseimiento de Daniel Rossi

"La postura es irrisoria"

Pasó a cuarto intermedio la audiencia en la que el juez de Garantías de Paraná, José Eduardo Ruhl, trató elsolicitado por la defensa del, en el marco de la causa que lo condenó a tres años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y multa de $90 mil pesos por enriquecimiento ilícito.Rossi, anteapuntó que se trató de "una causa a través de una publicación de la revista Análisis y que se desmintió total y absolutamente"."El fundamento de la defensa fue contundente: si en el periodo de 2007-2008 hasta 2011, Patricia Díaz (esposa de Rossi y exdiputada) no tuvo movimiento ni depósito en cuenta corriente,, pero además,, explicó."El delito de enriquecimiento ilícito es cuando uno está en la función pública", diferenció, al tiempo que aclaró: "Fue una cuenta de hace 20 años y cualquier movimiento bancario tiene que ser cuando uno está en la función pública".La audiencia judicial pasó a cuarto intermedio para el viernes 22 a las 12.30hs."Tenemos expectativas para que el juez de Garantías de por finalizada esta etapa porque tiene la documental aportada por nosotros y la Fiscalía", indicó ael abogado Carlos Reggiardo."Esta causa está abierta desde 2016, en la que se hablan de fondos de hace 18 años y movimientos de hace 12, siendo que Patricia Díaz dejó de ser funcionaria hace ocho años", aclaró.En la oportunidad, el defensor de Rossi apuntó a la "absoluta verticalidad del Ministerio Publico Fiscal, superior a cualquier poder para abajo". "García manda y hace lo que quiere; tiene muchísimos fiscales interinos y al que concursa y queda firme, lo asciende a otro cargo para tenerlo como interino en", denunció en relación al Procurador General de la provincia."Decir que no hay animosidad cuando García instruyó la apertura de causa y dijo públicamente que el pueblo de Santa Elena no tiene moral porque lo vota a Rossi y que no debe ser candidato siendo que la ley no habilita, entonces, qué es animosidad", se preguntó Reggiardo."La defensa aportó sobre esa cuenta en particular, que no habíamos desconocido, porque cuando presentamos que no se habían registrado nuevas cuentas, era esta vieja cuenta de 2002 que tuvo que ver con el juicio y la condena", rememoró el defensor, al tiempo que valoró:"Esperamos que el Dr. Ruhl, siendo juez de Garantías, debe velar por las garantías del imputado en el proceso, siendo que el plazo razonable ha pasado, la prueba está producida y es tiempo que esto se resuelva y finalice", encomendó.

"Si se publicó fue una mentira, es momento que se sobresea"

"En 2016 cuando anunciamos que la Comisión Interamericana de DDHH había reabierto la causa, la fiscalía nos contestó a la noche con una publicación de Daniel Enz, el responsable de este proceso que hace de fiscal de la moral", sentenció.Y agregó: "Respeto la libertad de expresión pero junto con la libertad de prensa, deben tener un límite ante la dignidad humana porque cuando se escriben mentiras, se abre una causa y queda comprobado que lo que se publicó fue una mentira, es momento que se sobresea y desencrimine a una persona que durante tres años tuvo que soportar que lo tilden como el emblema de la corrupción entrerriana".