Causa por peculado: piden cambio de fecha por superposición de tarea de abogados

"Un grupo de abogados defensores que estamos atravesando también la causa narcoavioneta en la Justica federal, hemos solicitado que se revea el inicio de esta audiencia que está fijada para el 20 de noviembre, reprogramándola para una fecha en la que no se superponga con la otra realización, dada la terrible complejidad que tiene la causa del Juzgado federal. Hoy mismo finalizamos la audiencia cerca de las 18, no pudimos ni siquiera tener tiempo para preparar esta audiencia", destacó a Elonce TV el abogado Miguel Ángel Cullen.



La causa para la que piden posponer la fecha es "la denominada Causa de la vaca en la que se están investigando las posibles negociaciones incompatibles con algunas empresas de Paraná y de otras ciudades del interior de la provincia", comentó Cullen.



"En agosto, previo al inicio de la causa del Tribunal Oral Federal, anunciamos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que estábamos en la inminencia de una causa muy compleja, solicitando que no se nos superpongan, es decir que este es un pedido que no nace hoy sino en agosto. En esto quiero además destacar la solidaridad del doctor Barradeguy como defensor del señor Urribarri que ellos no fueron los que solicitaron la reprogramación, sino que entendieron nuestras razones y adhirieron a nuestro planteo. Digo esto porque el ex gobernador Urribarri ha manifestado públicamente el deseo de que se lleve adelante la causa para terminar con las sospechas que pesan sobre él. Sin embargo, entendió que la necesidad de garantizar a las otras personas que están imputadas, el mejor derecho de defensa posible".



Cullen recordó que en esta causa "no defiendo a ningún funcionario público sino a empresarios".



Por su parte, el abogado Raúl Barrandeguy manifestó que este pedido se dio "dentro de la causa que está por comenzar. Los doctores Grippo, Labriola y Cotorruelo lo presidieron. Nos escucharon y ahora esperaremos a ver que deciden".



Para el abogado "no se pueden llevar conjuntamente estas dos causas, la del Tribunal Federal y esta que estamos haciendo acá, que tiene entre 70 y 120 testigos".