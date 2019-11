Encuentro en la Justicia por la recolección de residuos

la integrante de la Asamblea Vecinalista, Alicia Glausser

"Siguen los reclamos en todo Paraná", destacó Glausser

Paraná Este martes vuelven a reunirse SUOYEM y ATE con el Ejecutivo de Paraná

Desde ATE, Johana Bergogne

"Nos comprometimos ante el juez a solucionar el problema en el transcurso de la semana"

El responsable del Centro Integrador Comunitario, Roberto Sabbioni

Tras el encuentro en Tribunales,, mencionó aque "el panorama no es muy alentador" y en este sentido aseveró que "Sabbioni explicó que de las 17 máquinas que declaró el doctor Rolandelli, hay ocho; dijo también que de los diez camiones que le prestaría Vialidad hicieron ir hoy sólo dos porque no tiene personal."."La ministra de Gobierno Rosario Romero ofreció diez camiones y el miércoles estarían ingresando diez más. Van a contar con ocho compactadoras, los diez camiones que dice tener el municipio y veinte camiones de Vialidad.", dijo.mencionó que comparten "la visión de los ciudadanos de la ciudad. "Acatamos la conciliación obligatoria, es decir los trabajadores se encuentran trabajando. La audiencia de este lunes nos deja un sinsabor y esto es una muestra más del desgobierno en que está sumida la municipalidad de Paraná, la falta de recursos, la mala administración., que no nos garantiza ni los camiones, ni las herramientas de seguridad e higiene ni siquiera la administración de los horarios", resaltó.Por su parte, Roberto Alarcón, de ATE, destacó: "El Ejecutivo se sentó a la mesa de negociación sin ningún ofrecimiento en lo salarial, en las condiciones de trabajo, en las contratación de los trabajadores. Pasamos a un cuarto intermedio y les pedimos que este martes lleven una propuesta concreta para los trabajadores municipales". El encuentro será este martes en Trabajo., quien estuvo presente en el encuentro, manifestó a Elonce TV que "han sido días complicados, justo se levantó el paro el día del empleado municipal, el sábado fue la gente que quiso, no era cuestión de obligar; y el domingo recién se retoma el servicio como corresponde. Lo que se entendió era que había poca predisposición para comenzar con los operativos de limpieza después que se levanta la sentencia".De la misma manera, apuntó: "".