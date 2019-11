Ramos Padilla citó a Stornelli a declarar en la causa por espionaje y extorsión

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó hoy para el próximo viernes a declaración indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la causa en la que lo investiga por supuesto espionaje y extorsión.Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, luego de que la semana pasada Stornelli aceptara ir a declarar a Dolores, tras siete llamados en el caso que tiene detenido al falso abogado Marcelo D´Alessio.La nueva convocatoria es para el viernes próximo a las 11:00 en el Juzgado Federal de Dolores.Stornelli decidió presentarse ante Ramos Padilla luego de no haber asistido a siete llamados a indagatoria y de ser declarado en rebeldía: incluso hay un proceso de juicio político en la Procuración General de la Nación, que podría derivar en su destitución.El pasado miércoles, Stornelli le comunicó su decisión de declarar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, al considerar que era pertinente hacerlo luego de la elevación a juicio de la causa de los "cuadernos" por coimas en la obra pública.Es que la excusa del fiscal para no presentarse ante el juez de Dolores era que esa investigación de espionaje y extorsión tenía como único fin afectar el expediente de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.Stornelli está acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal junto al falso abogado D´Alessio, procesado y detenido por ese caso, que tuvo inicio en la denuncia del empresario Pedro Etchebest, a quien le exigió 300 mil dólares a cambio de no "escracharlo" ni en los medios ni ante la Justicia.En tanto, el juez Ramos Padilla se apresta en los próximos días a elevar la causa a juicio oral y público de aquellas personas que están procesadas y tienen la acusación confirmada por parte de la Cámara Federal de Mar de Plata, lo que deja afuera por el momento al fiscal Stornelli.