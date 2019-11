Cristina Fernández extendió su estadía en Cuba

La senadora y vicepresidenta electa debía regresar al país este lunes, pero solicitó ante la justicia permanecer hasta el fin de semana en la isla.

Estaba previsto que la exmandataria retorne al país este lunes, pero solicitó ante la Justicia el permiso para permanecer en la isla hasta el próximo domingo 17 por "motivos personales".



Este es el séptimo viaje que realiza desde que su hija fue diagnosticada con "estrés postraumático, bajo peso corporal y un linfedema ligero de miembros inferiores", en marzo pasado.



De esta manera, la senadora no estará presente en la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo el próximo miércoles para ratificar el triunfo de la fórmula del Frente de Todos.



Había partido a Cuba el 1º de noviembre, luego de las elecciones, con la previa autorización de los tribunales federales orales N°2 y N°7, encargados de los juicios por la obra pública y los cuadernos de las coimas (todavía no iniciado), respectivamente.



Desde Cuba, la vicepresidenta electa se manifestó en sus redes sobre la liberación de Lula da Silva y, más recientemente, sobre la renuncia de Evo Morales en Bolivia, a lo que llamó "golpe de Estado".



La senadora no se reunió todavía con la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, aunque sí mantuvieron una breve comunicación telefónica antes de su viaje. En tanto, dejó encargados para el proceso de transición en el Senado, el cual presidirá a partir del 10 de diciembre, a Marcelo Fuentes y Virginia García.



