Fumigaciones: El Foro Ecologista presentará este lunes un recurso ante la Corte

Política El Foro Ecologista acudirá a la Corte por el decreto que regula las fumigaciones

La abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sassia, confirmó que este lunes presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos avalara el Decreto que disminuye las distancias de fumigaciones en la provincia."La presentación que vamos a hacer se basa esencialmente en que la sentencia del STJ es absolutamente contradictoria a la de todas las instancias anteriores que se dieron en el marco de la misma causa. El nuevo tribunal constituido para resolver esta apelación cambió toda la jurisprudencia y planteó una contradicción absoluta en lo que se venía fallando", justificó Sassia.Vale recordar que el pasado 28 de octubre, el STJ falló a favor del campo y avaló el decreto que disminuye considerablemente las distancias permitidas para la fumigación con agrotóxicos.En ese marco, desde el Foro, una de las organizaciones que apeló el decreto, anunciaron que este lunes presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia., mencionó que en la justificación de la sentencia del tribunal se aplicó un criterio "regresivo" y "sin fundamentación" en lo que hace a pruebas y derechos. "Además, tampoco existe un dictamen realizado por parte de los organismos del Estado. Es decir que en la sentencia se avalan pruebas que no existen", dijo.Sassia adelantó que es el STJ quien tiene que admitir el recurso extraordinario, y en caso que no sea así desde el Foro elevarán una queja a la Corte Suprema. Estimó que la admisión llevará entre dos y tres meses, tiempo en el cual se podrá aplicar el decreto que reduce las distancias.Por último, mencionó que también realizarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica: "Se trata de una denuncia aparte que empezaríamos a redactar la semana que viene y podría llevarnos un mes más. Necesitamos la revisión de organismos internacionales porque hay derechos que no se están cumpliendo", finalizó.