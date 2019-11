La CGT recibe a Alberto Fernández para conocer aspectos del "pacto social"

La CGT se reunirá hoy en un plenario de secretarios generales en el que recibirán a Alberto Fernández para conocer precisiones sobre el "pacto social" que busca impulsar, en medio de la interna que atraviesa a la central obrera a pesar del pedido de "unidad" que hizo el presidente electo.



El encuentro se desarrollará desde las 11:00 en la sede de la CGT de la calle Azopardo, adonde asistirán los referentes de los distintos grupos cegetistas, entre ellos los que permanecen dentro de la conducción ("gordos" e independientes" de los grandes gremios y los del transporte que integran la CATT), como también los que se alejaron (moyanismo, Corriente Federal y el MASA).



En ese marco, se confirmó que asistirá el camionero Hugo Moyano, luego que deslizara que no recibió invitación al convite, en medio de las fuertes divisiones entre los "combativos" y "dialoguistas", que pese a coincidir en su apoyo a Fernández arrastran fuertes enfrentamientos desde hace muchos años.



Además de escuchar alguna definición que pueda dar Fernández sobre el "pacto social" con gremios y empresarios, el objetivo del plenario es comenzar a tantear una unidad que, no obstante, los propios dirigentes estiman "difícil" de lograr.



"Es sumamente importante que el Presidente electo visite la casa de los trabajadores. La apertura estará a cargo de los secretarios generales y después Alberto Fernández va a delinear algunas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo social", sostuvo el referente del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y titular del gremio de Peones de Taxis, Omar Viviani.



En declaraciones a El Destape Radio, el gremialista destacó que tanto Fernández como la vicepresidente electa, Cristina Kirchner, "tienen un desafío enorme" y subrayó que "todos" tienen "que colaborar, para sacar al país de la postración en la que se encuentra".



Por su parte, el moyanista y secretario general de Canillitas, Omar Plaini, confirmó la participación de Hugo Moyano en el plenario y sostuvo que el sector "combativo" de la CGT que integra tomó la decisión "de ir a escuchar" a Fernández, y agregó: "Es el presidente que votamos, así que vamos a ir".



A su vez, Plaini confirmó las dificultades para lograr la reunificación del fragmentado movimiento obrero: "Las diferencias son nuestras, no es responsabilidad para nada de Alberto Fernández", planteó, al tiempo que consideró que en el sindicalismo "no parecieran tener todos la misma voluntad" de ir hacia la unidad.



"No parece que todos los sectores del movimiento obrero todavía se hayan expresado con contundencia, hay un problema de mezquindades, de personalismos, de egocentrismos de la dirigencia, pero las bases obligan", evaluó en declaraciones a El Destape Radio.



Por su parte, el titular de la Unión Ferroviaria y miembro del MASA, Sergio Sasia, señaló: "Hay una expectativa importante. Es un plenario de secretarios generales que hace mucho no se hacía.



Vamos a poder escucharlo, intercambiar ideas, conocer cuál es la visión y el programa de Gobierno que tiene en base a la participación de los trabajadores. Va a ser muy positivo".



En diálogo con El Destape Radio, Sasia evaluó además que el "mosaico sindical muy disperso" que hay en la Argentina y consideró que "el rol de Alberto va a jugar positivamente porque se necesita tener un movimiento obrero unido".



"En este camino de unidad hay que buscar las coincidencias por sobre las diferencias para confluir en una CGT fuerte, unida y participativa. Tenemos que debatir un proyecto que tiene que encarnar el movimiento obrero y que tenga propuestas", remarcó.