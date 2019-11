El Ventilador: Algunas opiniones sobre el rol del Defensor del Pueblo

En pocas semanas deberá elegirse un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo en Paraná, Defensor Adjunto y, Defensor de Personas Mayores.



La convocatoria para cubrir estos importantes cargos se abrió en el pasado mes de septiembre y actualmente son más de 30 los postulantes.



El Concejo Deliberante de la ciudad deberá designar a los nuevos Defensores en sesión pública convocada para el próximo 26 de noviembre. Para ello, el candidato deberá contar con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes.



Y... ¿cuáles son los casos en los que un vecino puede acudir a la figura del Defensor del Pueblo?



El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



-"Señores ¿Qué más se puede hacer con un vecino que entró en la banda de la policía, no sabe tocar y molesta todo el día? No es profesional, entró por acomodo. Se hizo la denuncia y no lo multaron. Hace 1 año y medio que iniciamos trámites".



-"Soy empleada municipal. El gran problema que hay con los trabajadores es el sindicato Souyem es que obligan a los empleados a hacer paro".



-"Llevo casi dos años un expediente en fiscalía municipal y tienen todos los papeles para actuar y no lo hacen. Es sobre una pescadería comedor y venta de comidas que edificaron delante de la línea municipal, o sea, en la calle. Los inspectores de control urbano dejaron notificaciones e igual siguieron edificando".



-"Consulto: ¿por qué el intendente electo no interfiere ya que en provincia puede haber soluciones de inmediato como camiones de vialidad y de la unidad penal para la recolección de basura?".



-"Qué lástima que no hay ningún concejal, porque están hablando de transparencia y las impugnaciones fueron todas rechazadas, seguro están todos en condiciones".



-"La basura es de todos. No veo colaboración de los ciudadanos en mejorar algo. El municipio está sin resolver nada. Fuerza a los trabajadores".



-"¿Pero funciona bien la defensoría o no? ¿O es para tener un sueldo?".



-"Soy ciruja. Me convocaron vecinos de Los Aromos para retirar la basura de los contenedores, yo que ando en carro".



-"Dejen de defender a gente que no quiere trabajar. Es una vergüenza lo que están diciendo. Dejen de defender a los pobres. Yo no utilicé la fuerza pública y salí adelante. Dejen de darle de comer y ayuda a vagos, delincuentes, porque son delincuentes. Y les dan. Háganlos trabajar, denles una pala, que limpien la calle".



-"Lo de juntar la basura ya se hizo cuando estuvo Blanca Osuna. Se hizo con la cárcel y nosotros, de servicios generales. Y dio resultado, quedó muy limpia la ciudad".



-"El problema de los municipales pasa por el sindicato que los tiene con versos a los trabajadores, por eso está la ciudad así".



-"No piensen únicamente en los adultos mayores, sino el ciudadano común en sí. Es útil y tendría que tener whatsapp".



-"Pregunto: ¿quién los vota?".



-"El día martes de esta semana se rompió un colectivo de la línea 22. Siendo el último colectivo, dejó tirados a los pasajeros. Nadie se hace cargo, no hay control y hacen lo que quieren. ¿A quién se le reclama es? Porque llame a ERSA y no atendió".



-"La fecha del defensor, ¿cuándo es? Si es después de que asuma el nuevo intendente, de seguro van a elegir a esta chica Cinthia".



-"Lo que tiene que hacer el nuevo intendente es privatizar el municipio. Así van a trabajar si quieren cobrar los municipales, es la única forma de sacar a tantos ñoquis".



-"Los escucho y es fácil: los políticos son los responsables de lo que pasa en la ciudad. Hablemos claro: intendente concejales y todo funcionario. Ellos llegan y solo piensan en su bolsillo, nada más".