Salta cierra el año electoral: define el domingo al sucesor de Urtubey

A modo de cierre del año electoral, poco más de un millón de salteños irán a las urnas para definir al sucesor de Juan Manuel Urtubey, que gobierna la provincia norteña desde el 10 de diciembre de 2007.



Sáenz cerró su campaña el último miércoles por la noche con un acto en la localidad sureña de Rosario de la Frontera, donde afirmó que quiere "sacar a Salta de esta postergación en la que está desde hace años", al tiempo que afirmó que en la provincia hay "muchas personas acostumbradas a no tener agua, a no tener educación ni salud y a tener hambre".



En tanto, Leavy encabezó su acto de cierre en la capital provincial (pago chico de Sáenz) con el acompañamiento del presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, y tras señalar que quiere incluir a Salta "en un proyecto nacional", señaló: "Será una gran elección, y creemos que el próximo domingo vamos a tener un gobernador del Frente de Todos en Salta".



En las primarias del pasado 6 de octubre, el jefe comunal de la Ciudad de Salta se impuso con el 42,81 por ciento de los votos, mientras que el peronismo (con sus dos listas) cosechó 32,22 puntos.



Pese a sus orígenes en el PJ, Sáenz se había acercado en 2017 a Cambiemos, tras haber sido compañero de fórmula de Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2015.



Por su parte, Leavy viene de ser electo como senador nacional por la provincia de Salta en los comicios generales del 27 de octubre, cargo que dejará de lado en caso de lograr convertirse en gobernador.



El espacio Saenz Gobernador tiene como postulante a vice al histórico dirigente peronista Antonio Oscar Marocco, mientras que Leavy lleva como compañero de fórmula al exministro de Economía provincial Emiliano Estrada.



Por su parte, el Frente Olmedo Gobernador impulsa al binomio integrado por el diputado nacional Alfredo Olmedo y su par en la Cámara baja y dirigente radical Miguel Nanni Valero: en las primarias cosecharon el 19,39 por ciento de los sufragios.



En tanto, el Frente de Izquierda-Unidad propone a la dupla Pablo López-Gabriela Cerrano, que en octubre se quedó con el 3,59 por ciento del electorado.



Finalmente, el Frente Grande también estará presente en las elecciones generales con la fórmula Elia Fernández-Diego Saravia Alia: en lo comicios del 6 de octubre había sido apoyada por el 1,96 por ciento de los votantes.



Según datos del Tribunal Electoral de Salta, un total de 1.032.851 personas se encuentran habilitadas para emitir su sufragio en el distrito norteño, en donde se implementa el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) en las 3151 mesas desplegadas en todo el distrito.



Además de gobernador y vice, este domingo los salteños elegirán once senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343 concejales.





NA.