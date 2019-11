Zaffaroni: "Me tiene preocupado el abuso de poder del Ejecutivo nacional"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Zaffaroni,

en el Salón del Consejo General de Educación."Quiero distinguir lo que es el ejercicio de poder punitivo, de lo que nosotros creemos en derecho penal que manejamos el ejercicio de poder punitivo, en realidad no lo manejamos. Es mucho más amplio y la tarea del derecho penal, y la nuestra, será contenerlo en términos racionales de coexistencia", destacó aen relación a su disertación.El tribunal tradicional, primero es caro, segundo hay dificultades técnicas, no se puede distinguir radicalmente la cuestión de hecho, de la cuestión de derecho. Es cierto que a la prueba la puedo evaluar yo como cualquier persona que tenga las neuronas en su lugar. El problema es cuando se le pregunta al jurado ¿fue en legítima defensa? Y el jurado tiene que saber qué es la legítima defensa y eso no se le puede enseñar en dos minutos a nadie", definió.Por otro lado, manifestó que trabaja "en la posibilidad de incluir en el Código Penal y un delito socioeconómico que en la administración pública perjudique gravemente los intereses del país, por ejemplo que quien viole todas las formalidades y no pase por el legislativo, al contraer deuda; o que abusando de esa manera contraiga deuda que afecte gravemente la economía nacional".Interrogado en relación a la corrupción, expresó: "Preocupa, pero eso es una cuestión de distribución de poder para controles recíprocos, etc".