Intendente tucumano pide a sus empleados que no vayan borrachos a trabajar

Recién asumido, el intendente de la localidad tucumana de Tafí del Valle pidió esta mañana a los empleados municipales a su cargo que no vayan a trabajar borrachos, aunque les dijo que pueden hacerlo con resaca."Estoy pidiendo voluntad de trabajar. Yo no vengo a perseguir a nadie, pero vengo a imponer el trabajo. Que sean respetuosos. El día lunes sabemos que van a venir quemao (con resaca), pero machaos (borrachos) no queremos a ninguno", expresó a sus empleados el flamante jefe comunal, Francisco "Pancho" Calivas.Fue en un encendido discurso, Calivas pidió alentar al "nuevo Tafí" con "voluntad de trabajar"."Hoy en día toda la gente quiere entrar al municipio porque saben cuánto están cobrando, por eso le pido a ustedes que juntos alentemos a este nuevo Tafí. Dependerá de ustedes, de la voluntad de trabajar", arengó el intendente, según reprodujo el sitio de La Gaceta.La asunción de Calivas se produjo este miércoles sin la asistencia del gobernador tucumano, Juan Manzur, y en medio de una polémica al conocerse un audio en el que el jefe comunal le ofrece cargos y recursos a un concejal opositor a cambio de tener una conducción afín en el cuerpo deliberativo.