El FMI asegura que negociará con Alberto Fernández "sin condiciones previas"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy que está "listo" para negociar con el nuevo gobierno de la Argentina "sin condiciones previas" para darle continuidad al acuerdo crediticio por 56.300 millones de dólares que firmó la gestión de Mauricio Macri."Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Alberto Fernández y su equipo cuando les parezca, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice, en la conferencia de prensa bimensual del organismo.Al ser consultado sobre si el Fondo había presentado algunas condiciones para sentarse a conversar sobre la renegociación de la deuda que la Argentina tiene con el organismo, Rice contestó: "Eso no depende de condiciones previas. Estamos listos cuando sea conveniente hacerlo".Rice desestimó que el encuentro que mañana tendrán el economista argentino y asesor de Fernández, Guillermo Nielsen, y director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, sea oficial."Entiendo que Werner y Nielsen participan en una conferencia organizada por la Universidad de Miami mañana. No tengo conocimiento de ninguna reunión planificada en este momento, pero no es de se excluir que se crucen en los pasillos como suele ocurrir en este tipo de eventos", dijo.Rice destacó que la flamante directora gerente Kristalina Georgieva haya felicitado al presidente electo de la Argentina y reiteró la disposición del Fondo para "colaborar" con Fernández y su administración "para ayudar a Argentina a abordar los importantes desafíos que enfrenta su economía y allanar el camino para un crecimiento inclusivo y sostenible"."Estamos listos para trabajar con el presidente electo Fernández y su equipo a su conveniencia durante este período de transición", dijo Rice.Sobre la deuda con los acreedores privados, y si hace falta un reperfilamiento o una quita, Rice sostuvo que "la decisión de reestructurar la deuda es responsabilidad exclusiva de los países miembros, en consulta con sus asesores legales y financieros"."Nuestro papel (en el contexto de un programa del FMI) es evaluar si la deuda es sostenible con una alta probabilidad en línea con nuestra política de Acceso Excepcional. Para realizar este análisis de sostenibilidad de la deuda, se necesita información sobre los planes de política de las autoridades, así como una perspectiva macroeconómica coherente con esos planes", dijo.