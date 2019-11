Nueva ley de alquileres: Para el sector inmobiliario provincial es "innecesaria"

Política La ley de Alquileres obtuvo dictamen en Diputados y se tratará en próxima sesión

Según explicó, en el interior del país no se presenta ningún tipo de excesos en las actualizaciones de precios, y puso reparos en torno a la extensión de dos a tres años los contratos de alquiler"Si bien el proyecto tiene cosas buenas, también tiene puntos que complican un poco más al sector, como es pasar de dos a tres años los contratos de alquiler", señaló Armándola respecto del proyecto de ley que obtuvo hoy dictamen de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación.Al respecto, explicó que la falta de previsibilidad y estabilidad económica son incompatibles con la extensión de un año más de los contratos: "Es una cuestión de lógica, porque si hoy no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 15 o 20 días, mucho menos podemos tener confianza para que un contrato a tres años pueda resultar justo para las dos partes", dijo.Armándola consideró que en rasgos generales "el tratamiento de una nueva ley es totalmente innecesario, porque el sector está funcionando bien, ya que las partes negocian los términos de forma particular, caso por caso"."Actualmente vemos los ingresos del locador y el locatario, y en base a eso se consensuan los aumentos para que no sean superiores a los de su salario. Por eso decimos que si ha habido algún tipo de abuso o exceso ha sido en Capital Federal, pero de la General Paz hacia el interior del país somos todos provincianos y nos entendemos mejor", explicó.Por último, mencionó que desde el sector esperan la confirmación de medidas económicas del nuevo gobierno nacional de Alberto Fernández que puedan reactivar no solo el inmobiliario, sino también aquellos sectores que están estrechamente ligados como la construcción."Estamos a espera de la confirmación del equipo económico y de algún tipo de plan para poder hacer proyecciones. Nosotros solo somos la punta del iceberg, pero detrás nuestro está la construcción y las más de 30 industrias ligadas, que para hacer algún tipo de desarrollo inmobiliario se necesitan como mínimo dos o tres años de reactivación", finalizó. (APF)