El proyecto de Presupuesto 2020 tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar este martes en la Cámara de Diputados y fue girado para su análisis a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que preside Marcelo Bisogni.



La iniciativa, que el Ejecutivo provincial presentó el 15 de octubre pasado, tiene erogaciones por $207.197.734.000 con destino a los gastos corrientes y de capital. A continuación, el detalle:



Gastos en personal: $ 88.985.928.000



Bienes de consumo: $ 4.062.297.000



Servicios no personales: $ 15.738.708.000



Inversión real: $ 12.527.385.000



Transferencias: $ 70.111.764.000



Inversión financiera: $ 2.864.737.000



Servicios de la deuda (intereses): $ 5.104.221.000



Otros gastos: $ 7.802.694.000



Total general: $ 207.197.734.000.



En el artículo 2º se estima en $ 198.211.789.000 el cálculo de recursos de la Administración Provincial ($ 194.445.388.000 de recursos corrientes y $ 3.766.401.000 en concepto de recursos de capital).



De esto se desprende que el presupuesto tiene un déficit financiero de $8.985.945.000, que "será atendido con las fuentes financieras, deducida la amortización de la deuda y disminución de otros pasivos".



La iniciativa "faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público con o a través del Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional, Entidades Financieras u otras entidades nacionales o internacionales por hasta la suma de $ 10.611.330.000" y lo autoriza a emitir Letras del Tesoro, u otro tipo de obligaciones negociables o instrumentos financieros, en función de lo que establece el artículo 67° de la Ley N° 5140 TO Decreto N° 404/95 MEOSP, modificado por Ley N° 10.111.



El proyecto fija en 65.828 la Planta Permanente de cargos y en 287.673 la cantidad de horas cátedra permanente.



Además fija para el Personal Temporario la cantidad de 3.524 cupos y 31.634 horas cátedra.



Al proyecto de presupuesto se adjunta un archivo con un mensaje del gobernador Gustavo Bordet.



Estructura del presupuesto

El Presupuesto Provincial se compone en términos generales de dos fuentes de financiamiento:



- Recursos Afectados: que conforma aproximadamente el 35% del Presupuesto, y constituyen aquellos recursos con una asignación específica aprobada por Ley, o que provenga de convenios firmados con Nación u otros organismos e incluso con el sector privado.



- Recursos de Rentas Generales: que integran el resto del Presupuesto de Ingresos, con una participación del orden del 65%, y que constituyen aquellos Recursos que no están destinados a un fin determinado, sino que su asignación queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, aunque en su gran mayoría financian a los Gastos Corrientes, es decir, aquellas erogaciones ordinarias correspondientes a la gestión diaria.



"Un 91% de estos recursos se utilizan para financiar Personal, Coparticipación a Municipios, financiamiento del Déficit Previsional e Intereses de la Deuda Pública, mientras que con el 9% restante habrá que hacer frente a los gastos de funcionamiento de todos los organismos del Estado, que incluyen hospitales, escuelas, policía, Uader, etc., pero que además, y por efecto de distintas medidas que tomó el gobierno nacional, como por ejemplo la eliminación del Fondo de la Soja, también el Tesoro se vio en la obligación de asignar parte de estos recursos para la obra pública", indica Bordet en el mensaje adjunto al proyecto de presupuesto.



Recursos

"Es preciso señalar que, si nos centramos en los Recursos del Tesoro, aproximadamente un 70% corresponde a Recursos de Origen Nacional y un 30% a los provenientes de la recaudación provincial, esto implica una gran influencia de la política económica nacional en las finanzas provinciales", señala el mandatario.



"Como parte integrante de un sistema federal, nuestra provincia presenta una economía y un esquema financiero cuyo comportamiento, en general, se escapa del manejo propio, y se encuentra influenciado por los vaivenes de la política y de la situación de la economía nacional", agrega.



Déficit del sistema previsional



"Sigue siendo preocupante la senda de crecimiento que manifiesta el déficit previsional en los últimos años, muy por encima de la variación que muestra la partida Personal, aun cuando los aumentos salariales otorgados al sector pasivo son similares a los del sector activo", manifiesta Bordet.



"Esta situación se ha ido consolidando en el tiempo, y ha significado que el Déficit del Sistema Previsional tenga un peso cada vez mayor en la estructura de Gastos Corrientes, representando en el Proyecto de Presupuesto un 11%, cuando al comienzo de la década era de un 8%". (APF)