Macri: "Vamos a seguir defendiendo la democracia en el Congreso"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que, luego de que deje su cargo a partir del 10 de diciembre, Juntos por el Cambio se enfocará en "seguir defendiendo la democracia en el Congreso", y adelantó que desde la oposición va a "convocar a todos los sectores a dialogar de manera constructiva"."El 10 de diciembre dejamos de gobernar pero nuestro compromiso sigue intacto, vamos a seguir defendiendo la democracia en el Congreso", sostuvo Macri al dar un discurso en los festejos organizados por el matutino porteño La Nación por la celebración de sus 150 años, realizados en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.El mandatario admitió que su gestión no pudo resolver "los problemas estructurales de la economía", aunque remarcó que hubo logros en esa materia, mientras que dijo que lo "tranquiliza" que el presidente electo Alberto Fernández "incluya entre sus propuestas el equilibrio fiscal"."Desde la oposición vamos a convocar a todos los sectores a dialogar y llevar adelante una agenda constructiva", sostuvo el Presidente saliente.Con tono de despedida, Macri volvió a hacer un rápido repaso de lo que consideró sus logros como la política de Seguridad ("casi no hay secuestros", destacó); la "inserción inteligente en el mundo" en materia de relaciones exteriores, y las inversiones en "trenes, aeropuertos y red de internet 4G"."Fue un gobierno que no robó, que no abusó de su poder", remarcó el jefe de Estado sobre su gestión.Por otro lado, volvió a aludir a la marchas del "Sí, se puede", las cuales vinculó a "valores que hay que seguir defendiendo" en la próxima etapa, ya fuera de la administración nacional.A la celebración asistieron también la primera Juliana Awada, varios miembros de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, y también representantes de otros espacios políticos, entre ellos el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.