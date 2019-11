El Ventilador: Algunas opiniones sobre la situación de Paraná

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La situación del municipio en Paraná no es sencilla. Y el largo periodo de transición parece no colaborar. Los vecinos denuncian no tener respuestas por parte de los funcionarios a los diferentes reclamos por deficiencias en los servicios.El Intendente Sergio Varisco viajó a Buenos Aires a reunirse con funcionarios nacionales para reclamar partidas que, asegura, están atrasadas. Y desde el entorno de Adan Bahl afirman que son frecuentes las reuniones del mandatario electo con su futuro equipo para evaluar la situación.Mientras... ¿quién atiende y defiende al vecino en sus derechos y necesidades urgentes?Al mismo tiempo que decenas de ciudadanos en diferentes barrios comenzaron a agruparse para hacerse cargo, por ejemplo, de la recolección de residuos, hoy la Asamblea Vecinalista acudió a la justicia.Presentó una "una acción de ejecución" reclamando que se ordene el restablecimiento de la recolección de residuos en Paraná. ¿Qué resolverá la Justicia? ¿Qué respuesta dará el municipio a los vecinos? Por otra parte... ¿cómo se canalizará el reclamo de los empleados cuyos contratos fueron dados de baja y qué hará en ese sentido la próxima gestión?-"Se paga un impuesto y el intendente no cumple. Varisco se tiene que hacer cargo".-"Una pregunta, se me vence el carnet de conducir el 10 de este mes, tengo turno para el viernes 8 ¿qué pasa en este caso que están de asamblea? Ya que no están atendiendo".-"Discúlpenme, una cosa es que los contratados no trabajen, pero con los titulares ¿qué pasa? Porque muy bien que cobrar los impuestos los cobran".-"El defensor adjunto se dio cuenta el lunes que hay basura en el centro ¿por qué no sale a los barrios? Ya que hace más de dos meses no pasan los recolectores por ahí, el adjunto se preocupa por los taxis y el fluvial solamente".-"Quiero decir que en la primera asamblea se reunión con el Ejecutivo la respuesta fue no a paritarias, no a los contratos que dio de baja y que iba a dar de baja a las funciones que dio este último año. Además pidieron disculpas".-"Trabajo en la municipalidad. Yo no hago retención, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo el intendente de meter tanta gente que le gusta trabajar y otros no, pero esa gente el mismo intendente la saca. ¿Por qué no hablan de la gente de la radio que ganaban 40 mil pesos por mes? Así están los más viejos trabajando, sin saber si cobramos los sueldos".-"Pregunto: si el municipio está mal ¿no podrá pedirle a la empresa Losi o Demartin que copere con camiones aunque sea una vez?".-"La verdad es una verdadera vergüenza no poder arreglar el problema de la ciudad. Para qué pagamos los impuestos, la ciudadanía debe hacer respetar ese derecho, debemos ir todos a reclamar al señor intendente Sergio Varisco, Rolandelli, Avero y todos los que están a su alrededor".-"Suelo manejarme con los hechos y la realidad que estamos abandonados por el político que gobierna a Paraná... Sería bueno que a través de la Asamblea Ciudadana y con la participación de los paranaenses logremos modificar esto para los que vienen".-"También está muy mal que dejen la basura en la casa del vecino".-"¿Cómo va a pedir el sindicato que los tome de nuevo, si estamos en emergencia administrativa? Y son contratados también que puso el sindicato".-"Que se vayan con dignidad al menos. Que entreguen el mandato si no pueden solucionar la situación. Sino demuestran que son todos unos incapaces que no les da el sentido común y la dignidad. Y quieren chorear hasta el último minuto. No se acuerdan cuando Varisco decía en sus campañas que tenemos una reserva de más de cuatrocientos millones ¿Y ahora?".-"¿Y el gobernador no puede hacer algo? ¿Gobierna otra provincia?".-"Sé que la gente se queja mucho, pero no respeta nada. Además pone cualquier cosa en los contenedores y ni siquiera pagan los impuestos en los barrios. Deberían pensar que los impuestos van al pueblo".-"Una vergüenza lo que pasa con la Municipalidad no solo con la basura, no hay gente municipal en ningún sector. En el Parque no cortan el pasto, los inspectores de tránsito no existen, ahora todos paran los autos en las veredas. Es un desastre. La gente también aprovecha para hacer lo que quieren, sin importarle el otro. También quiero comentar que todos los días voy al parque y ahora se están robando los bancos".-"Gainza, no te olvides que sos concejal gracias a Sergio Varisco".-"¿El municipio tiene 37 direcciones? Pregúntenle a los dos concejales porque en el camping Toma Vieja hay varios directores y algunos no trabajan porque son de otro partido político. Eso lo paga el pueblo y ellos cobran por sus categorías".-"El concejal Gainza es de Cambiemos, parece en sus declaraciones que no es parte del gobierno de Varisco".-"No los veo tan preocupados a los concejales por lo que pasa en la municipalidad. Hubieran actuado antes, lo que pasa es que primero se acomodan ellos ¿y la gente que paga impuestos caros para lo que brindan? Vergonzoso".-"Si contrataban 2.500 personas ¿por qué no salían a trabajar todos? Ñoquis. Firman y a las 9 ya están en su casa. Que la provincia contrate camiones para juntar la basura que lleven custodia policial, y listo".-"Señor Gainza, hágase cargo. Tuvo cuatro años para denunciar a Varisco si no lo atendía. Hay que reclamar una entrega de rendición de cuentas ante escribanos de todas las fuerzas políticas. Y televisado, sí o sí".-"En referencia a los contratos de la municipalidad, mi hija fue contratada por la gestión anterior y fue despedida por Varisco en marzo de este año. Fue nuevamente contratada y ahora queda afuera nuevamente siendo yo una empleada de 42 años en la municipalidad, de carrera y nunca me dieron nada. Pido que revean los contratos".-"¿Dónde está la plata de los impuestos que nos cobran en la factura de luz y teléfono a parte municipal y provincial?".-"En un rato Gainza no lo conoce ni a Macri. Háganse cargo y no pateen en contra. Si son del mismo equipo reconozcan la realidad".-"Es la tercera vez que me ofrezco con un camión. Me dan el gasoil y personal y la juntamos".-"Nadie controla nada. El señor Sabbioni les dio a unos vecinos para que edifiquen comedores y puestos de pescados y ahora esto es un desastre. Uno de los comedores tira las tripas del pescado a la calle y el otro tiene en su patio el monumento al Rotary y nosotros los vecinos estamos cansados de reclamar y nadie hace nada".-"Saludos a Alicia, una persona como ella necesitamos en la comisión General Espejo".-"¿En dónde están los titulares del Centro de Salud y las salitas? Porque yo no los veo".-"¿Qué hay de cierto sobre que tienen camiones nuevos sin uso? ¿Los guarda Sabbioni? Averigüen eso".-"¿Qué pasa en Paraná? Es una vergüenza cómo está la ciudad, los barrios son un desastre con la mugre que hay, basura por donde mires. Dicen que no hay camiones ni herramientas para limpieza, pero si los mismos empleados rompen todos los camiones y venden las herramientas. Las plazas tapadas en yuyos, ratas, lo que busquen. Las calles todas rotas y no es de ahora. ¿Qué ha hecho el intendente? Se ocupa del centro de la ciudad nada más".-"Creo que la persona que es contratada es consciente que cuando se vence no es obligación que te renueven el contrato. Queda a criterio del municipio, por eso es contrato y uno lo firma".-"Más allá de la discusión de contratos, los empleados de planta permanente que cobran el sueldo, no pueden parar la cuidad".-"No deben no renovar los contratos siempre y cuando sean de trabajadores, porque detrás de cada contrato hay una familia. En todo caso que los concejales, que son los pudientes, hagan el ajuste".-"Hemos perdido el carril y los códigos. Esto no tiene más solución: miles de personas que cobran sin trabajar".-"Soy municipal administrativo. Sé todo lo que pasa y pasó en el municipio. Ojo a los que defienden a los contratados porque la mayoría no iba a trabajar. Después de perder contundentemente en las PASO empezaron a caer en todas las unidades a prestar servicio. En mi oficina éramos 75 y ahora somos 90. ¿Dónde estaban? En la casa, cobrando. Y lo más importante, el Suoyem fue cómplice de todo".-"Que Alicia Glauser no se olvide que los municipales también somos vecinos de Paraná".-"Muy claro y contundente el concejal Enrique Ríos explicando la devastación producida por Varisco en Paraná. Y patéticos los intentos de Gainza de despegarse de la gestión que avaló durante los 4 años del gobierno de Cambiemos".-"En particular de lo que hace el municipio es un desastre. Lo que me parece una vergüenza es que en lugares como jardines, escuela de danza, etcétera, haya gente contratada desde hace 8, 10 o 15 años".-"La verdad una pena ver a Paraná así. Paraná ciudad paisaje era. Felicito al concejal Ríos por siempre dar la cara y les digo. Lomas de mirador es la mayoría municipales, todos trabajos por votos y hablo con conocimiento de causa".-"Que Suoyem se haga cargo de esta desidia que vivimos los empleados, no hay vehículos".-"Soy empleada municipal y trabajo en un jardín maternal, bajaron contratos de muchas chicas y los niños se quedan sin sus sueños, cerrando jardines sin importar los niños".-"Como le dijo Espert a Fernández en el debate, el concejal de Cambiemos en la mesa ¿no veía nada de los desmadres del señor Varisco?".-"Tendrían que respetar al empleado municipal. Ni siquiera tienen herramientas, una vergüenza da la gente. Pagan 2 mangos y se creen los patrones, están con un látigo".-"En barrio Padre Kolbe contratamos contenedores para que nos lleven la basura. Los vecinos pagamos extra y los impuestos los pagamos. ¿El señor gobernador qué hace? ¿Él no vive en Paraná?".-"¿Y por qué siguen aumentando los impuestos municipales? ¿Dónde terminan esos recursos? ¿Hace cuánto que hay superpoblación en la intendencia?".-"Y en los jardines maternales no sólo echaron compañeras sino que también se ha reducido el pedido de alimentos y de limpieza y tampoco hay materiales para trabajar con los chicos. Los jardines son los menos valorados ya que tenemos mucha responsabilidad, porque trabajamos con niños y no en una oficina".-"Después de 4 años ya cansan todos, es todo lo mismo. La SUBE también de paro, la Municipalidad, falta trasporte. Una verdadera vergüenza y estos 4 años pasará lo mismo".-"¿Cuántos de los nombres que figuran en la lista de los 400 contratos dados de baja trabajaba y cumplía? La mitad, seguro. Los demás eran ñoquis".-"En barrio Pagani hace semanas que no pasa el recolector y así está todo en Paraná. Son un caos todos los servicios".-"Quería comentar que las actividades culturales del Juan L. nos suspendieron las fechas pautadas para realizar actividades educativas. Esperemos que se logre madurez y ética de ambas partes para sacar adelante la ciudad".-"¿Qué pasó con la tracción a sangre en Paraná? Es una locura ver todos los días estos animales totalmente agotados".-"Concuerdo con muchas cosas que habla el panel que está debatiendo la problemática de la ciudad, los concejales presentes saben que los contratos que se vencen son los políticos que arreglaron para las elecciones a favor del intendente. Y segundo, a mí como vecinalista la asamblea no me representa, porque yo trato de darle respuestas a los vecinos juntándoles la basura que está amontonada".-"Por favor que controlen los contratos. Hay muchos que si cumplieron y se merecen que se los renueven. Que den de baja las jefaturas de 3 meses de trabajo y son jefas con categoría 23".-"Yo conozco gente que ha sido contratada por gente de Varisco y va a su trabajo marca tarjeta y se va a su casa. No trabaja. Solo hacen acto de presencia".-"El tema de la basura es un gran problema. Para mi todos los concejales son culpables. Pero el gobierno también debería dar solución. ¿Y los empleados en planta permanente no pueden salir a trabajar?".-"¿Para que remodelaron la plaza San Miguel y no ocuparon esa plata para los servicios? No piensan en la gente".-"Tengo que hacer la SUBE nueva, porque la perdí y está cerrado. Son los únicos que trabajan y no llegan ni a 10 personas. ¿Cómo hay que pedir para que sigan?".-"Qué queda de nuestra ciudad paisaje. Si esto me parece que es una ciudad que está abandonada. Págenle a los ciudadanos lo que deben y dejen de embromar. Y los contratados que se hagan cargo hasta donde están firmados, no sean insensatos. Hagámonos cargo de nuestros deberes".-"Soy un contratado. El intendente cuando nos dio trabajo nos dijo que lo mejor que le puede pasar a una persona es tener dignidad ¿y qué pasó? Nos mintió a todos. Es verdad, no tenía un gran contrato, pero concurrí todos los días por mi familia y ahora nos quedamos sin ingreso. La verdad pagamos siempre los que menos tenemos".-"Sobre el tema "contratados", quisiera que se haga un sondeo de cada caso en especial. Si cumplió tareas, si tiene asistencia. Sé de gente que entró en los últimos meses y cómo dicen, deberían haber sabido que era provisorio. Sobre el tema "servicios públicos", Paraná hace meses está a la deriva debería entregar el cargo antes este señor si es inoperante".-"Una pregunta para el señor Gainza, usted estuvo a favor del señor Varisco, después en contra y sabiendo todo lo mal que estaba haciendo no pudo frenar esta locura generalizada del intendente y sus inoperantes funcionarios ¿usted también es cómplice de lo que está pasando?".-"Los políticos son la plaga del país. Que no cobren el sueldo. Juicio y castigo a los políticos y funcionarios. Si analizan el agua corriente no es potable y está re contaminada, pasada de plomo y azufre. Lo del agua se lo discuto a cualquiera".-"El único concejal que nos representa es Enrique Ríos ¿y los demás concejales del peronismo donde están?".-"Gainza haga algo por Paraná, usted y el señor Varisco son del mismo palo. Hablé usted con el presidente Macri, consiga lo que hace falta. Paraná nos necesita a todos".-"A los concejales les pregunto por qué no donan sus sueldos, ya que están pidiendo la baja de contratos. Al concejal Ríos se le olvidó lo que hizo Halle cuando asumió: echó contratados. Y Blanca Ousna también. No tienen memoria, la lucha es de todos".