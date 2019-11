El Ventilador: crisis, transición y reclamos

Y a esos reclamos, esta semana se sumó la de los empleados municipales, con fuerte foco en la cesantía de cientos de contratados.



El Intendente Sergio Varisco viajó a Buenos Aires a reunirse con funcionarios nacionales para reclamar partidas que, asegura, están atrasadas. Y desde el entorno de Adan Bahl afirman que son frecuentes las reuniones del mandatario electo con su futuro equipo para evaluar la situación.

Mientras... ¿quién atiende y defiende al vecino en sus derechos y necesidades urgentes?



Al mismo tiempo que decenas de ciudadanos en diferentes barrios comenzaron a agruparse para hacerse cargo, por ejemplo, de la recolección de residuos, hoy la Asamblea Vecinalista acudió a la justicia.



Presentó una "una acción de ejecución" reclamando que se ordene el restablecimiento de la recolección de residuos en Paraná.



¿Qué resolverá la Justicia? ¿Qué respuesta dará el municipio a los vecinos?



Por otra parte... ¿cómo se canalizará el reclamo de los empleados cuyos contratos fueron dados de baja y qué hará en ese sentido la próxima gestión? Transición local, provincial, nacional A poco más de un mes para los recambios de gobiernos provinciales, municipales y en la Nación, la transición viene siendo el tema donde se centra la atención.



Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Wado de Pedro y Gustavo Béliz son los representantes formales de Alberto Fernández en este sensible periodo. Y por el lado de Macri, son Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Hernán Lacunza quienes están articulando los mecanismos con el equipo del Frente de Todos.



Y si bien no volvió a darse un nuevo encuentro entre Fernandez y Macri luego del lunes de 28 de Octubre, los equipos de ambos candidatos aseguran que la transición está resultando ordenada.



A diferencia del traspaso de mando de Cristina Fernández a Mauricio Macri en 2015, el actual Presidente pretende que la transición esta vez sea inobjetable por donde se la mire, según afirman desde su entorno.



Y aseguran que no hay una sola medida económica que no se haya ejecutado sin consultar a los expertos que asumirán lugares relevantes en la próxima administración.



Pero? ¿qué relación guarda un pase de gobierno ordenado con los números actuales y futuros de la economía? ¿Ayuda una buena transición a amortiguar impactos y desajustes económicos, o sólo se trata de gestos institucionales?



Por otra parte, mientras el Presidente electo diseña el gabinete con el que gobernará desde diciembre, empresarios y sindicalistas comienzan a mover sus piezas en este complejo entramado y de cara a 2020.



Las paritarias, los bonos de fin de año o navidad y hasta el comienzo de clases, no serán temas por los cuáles el nuevo Presidente deberá preocuparse inicialmente, según le aseguraron algunos referentes sindicalistas.



Posturas que, claro está, no tardaron el despertar polémica.



Por otra parte, el mundo empresarial espera señales concretas sobre definiciones económicas inmediatas.



Y, en ese marco, llamó la atención un tweet del Presidente de Brasil afirmando que 3 empresas radicadas en Argentina habían decidió mudarse a al país carioca, publicación que luego borró. O la llamativa decisión, por ejemplo, del principal accionista de FlyBondi de retirarse de la empresa.

¿Qué definiciones esperan los empresarios de este nuevo gobierno? ¿Qué rol jugarán los sindicatos?