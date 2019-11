"No sólo fue el escrutinio más veloz, sino también el más eficaz", dijo Frigerio

Política Escrutinio definitivo confirmó 8 puntos de diferencia de Fernández sobre Macri

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, evaluó que el escrutinio provisorio de las elecciones generales fue "el más veloz de la historia de la democracia" y "también el más eficaz" (dada su proximidad a los resultados finales) y consideró que "dio por tierra" con la denuncias previas a la elección.Recordó además que fue "el más económico", ya que luego de un proceso licitatorio "salió la mitad que en 2015", y aseguró que fue "el más transparente" porque "la auditoría del resto de los partidos políticos fue total".Frigerio ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada para evaluar el desempeño del escrutinio provisorio y el definitivo de las elecciones presidenciales, cuyos números se conocieron ayer.Escoltado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, el ministro sostuvo que el escrutinio provisorio fue "el más rápido que se recuerde de la historia de la democracia", y para probarlo indicó que mientras en 2015, para las 21 se conocía sólo el 9% de los resultados de mesas escrutadas, esta vez estuvieron escrutadas el 68% de las mesas, y para las 23 se conocía el resultado del 94% de las urnas.También recordó que en 2015 se conoció "el resultado del escrutinio provisorio recién a la mañana del día siguiente"."Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho en estos cuatro años para llegar a este resultado", dijo el ministro, y lo consideró un paso adelante "para que se deje atrás este deporte de poner en duda la transparencia de los comicios"."El resultado del escrutinio da por tierra cualquier sospecha", dijo Frigerio consultado sobre las denuncias previas que apuntaban a la empresa Smartmatic, ganadora de la licitación para el escrutinio provisorio."No pido que salgan a reconocer su error, es demasiado", sostuvo el funcionario, pero consideró que a la luz de los resultados finales "quedan fuera de lugar" las acusaciones."No solo fue el escrutinio más veloz de la historia de la democracia, sino también el más eficaz", dijo Frigerio, que elogió que hubiera "una coincidencia casi total respecto a los resultados del escrutinio provisorio"."Los avances que hemos producido entendemos que vienen para quedarse", apuntó por su parte Pérez, que resaltó además la implementación por ley del debate presidencial, la nueva ley de financiamiento de campaña (que bancarizó todos los aportes), el voto de las fuerzas de seguridad y el voto postal para extranjeros, entre otras modificaciones promovidas por su área.En otro tramo de la conferencia de prensa, Frigerio habló de la transición, eludió opinar sobre los tiempos que se tomará el presidente electo para definir sus políticas y su gabinete, al igual que su política exterior, y negó que el PRO ya analice quién será su futuro titular."Estamos preparados en todos los ministerio para recibir a los miembros del nuevo gabinete cuando el presidente electo entienda que es el momento de hacerlo público, mientras tanto tenemos diálogo con diferentes referentes del Frente de Todos", remarcó, pero negó que demorar esos plazos pueda traer incertidumbre."El momento preciso en el cual el presidente electo entienda que tiene que dar a conocer su programa y quienes van a llevarlo adelante es potestad de Alberto Fernández, no me parece correcto que desde la actual administración manejemos esos tiempos", concluyó sobre el tema.En el mismo tenor respondió al ser consultado sobre los cambios en política exterior que podría implementar la nueva gestión. "La hipotética futura relación (con el mundo) es potestad del gobierno electo, al igual que tener los vínculos con otros países que considere mejor", opinó.De todos modos aclaró que desde su partido seguirán defendiendo "la política de integración inteligente de la Argentina en el mundo que se han hecho en estos 4 años con todos los países", y resaltó la importancia del Mercosur."Creemos además en la defensa férrea de la democracia en todos los países del mundo, especialmente de la región y esa es una posición que vamos a mantener, ya próximamente como una coalición de la oposición", agregó.Frigerio se negó a dar nombres sobre quién será el futuro titular del PRO. "No se ha discutido todavía, no es un tema que esté en agenda", sostuvo.Finalmente, consultado sobre el cambio de postura en las cúpulas del sindicalismo -que aseguraron que moderarán sus reclamos para el gobierno entrante-, afirmó que eso "es algo que van a tener que explicar cada uno de esos dirigentes a sus bases", y se negó a opinar.