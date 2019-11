UPCN amenaza con paro si el Gobierno no abona el aumento por "cláusula gatillo"

UPCN resolvió comunicar al Gobierno Provincial que "si el próximo 15 de noviembre no se abona el aumento correspondiente a la cláusula gatillo trimestral, que debía cumplirse con los sueldos de octubre, realizará una medida de fuerza el martes 19".En este marco, el gremio se "declaró estado de alerta" y anunció que en caso de no obtener una respuesta, "la modalidad de las acciones gremiales a llevarse a cabo, serán definidas en un plenario de la Comisión Directiva Provincial la semana próxima", en una reunión prevista para el miércoles, explicó UPCN.Esta medida pretende "exigirle al Gobierno Provincial que se respete el acuerdo paritario, a la vez de advertir que la demora contribuye a un mayor y más profundo deterioro salarial que sufren los trabajadores", afirma el comunicado enviado a este medio."Si bien no se ha puesto en duda por parte del Gobierno que se pagará el incremento adeudado, genera preocupación e incertidumbre la falta de una fecha precisa para que llegue a los trabajadores", aclararon desde el gremio.