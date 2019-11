Juicio por Jurado: "Valoro el acuerdo unánime de los legisladores", dijo Bordet

Política La Cámara de Diputados sancionó el Juicio por Jurado

El Proyecto del Ejecutivo de Juicio por Jurado tuvo sanción definitiva, por unanimidad, en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue tratada sobre tablas con acuerdo de todos los bloques.Tras la aprobación de la norma, el gobernador Gustavo Bordet valoró el trabajo legislativo: "Las instituciones democráticas han ido buscando la forma en los ciudadanos encuentren una participación real dentro de los tres poderes del Estado, es decir, en la República", sostuvo."Valoro enormemente el acuerdo unánime de los legisladores entrerrianos para sancionar la ley de juicio por jurados. Hoy nuestra provincia no sólo podrá contar con una mirada doctrinaria en un proceso judicial sino con el aporte del sentido común que los ciudadanos tienen sobre una visión de un determinado hecho o acto", sostuvo el gobernador Bordet, al término de la sesión."El juicio por jurados acerca el Poder Judicial a la participación ciudadana, que en los últimos años ha venido cobrando cada vez más espacio", agregó."Las instituciones democráticas han ido buscando la forma en que los ciudadanos encuentren una participación real dentro de los tres poderes del Estado, es decir, en la República. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes es un precepto constitucional, ha ido desde su incorporación en 1853 adaptándose a las demandas que la sociedad tiene y que requiere la democracia", indicó el gobernador."Mi reconocimiento a todos quienes trabajaron desde los la justicia, la legislatura y el poder ejecutivo para acordar este mecanismo de participación que en nuestras democracias modernas es determinante", subrayó.En tanto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró la sanción: "Estamos siendo una de las provincias argentinas que avanza hacia el juzgamiento de los delitos más graves por doce ciudadanos, mitad varones y mitad mujeres, que decidirán si una persona es culpable o inocente luego de que pase por sus sentidos todas las pruebas y que las partes argumenten y un juez técnico dirija ese debate"."Es un sistema que viene funcionando en siete provincias argentinas con muchísima legitimidad, aceptación de parte de la gente y consideramos que es un muy buen sistema de participación ciudadana en las decisiones que toman nuestros tribunales", agregó."Hay un gran apoyo a esta Ley y se celebra que todos los bloques políticos que tienen esta representación parlamentaria, tanto en el Senado como en Diputados, aprobaron con aplausos esta ley", resaltó la ministra Romero.Por su parte, el vocal de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Ángel Giorgio, señaló: "Es un avance muy importante, un momento muy trascendente para nuestro sistema judicial. Hace muchos años que vengo diciendo que las pruebas deben convencer al hombre común, no hace falta ser un erudito ni tener determinada ciencia para entender las pruebas"."Como todas las reformas y procesos de cambio llevan su tiempo, su parte traumática, pero es cuestión de tiempo, de trabajo constante y de aleccionar, incluso creo que ya hay un proyecto ley para instruir a los jurados como funcionamiento. Será una tarea docente y todos tenemos que aprender", agregó Giorgio."Quiero destacar el trabajo que se dio en base a un consenso que construimos entre los legisladores de las dos partes. Fue un trabajo inusitado en cuanto a estos consensos que se lograron. En primer lugar, porque es un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial, del gobernador Bordet, que demostró que esta Ley constituye una verdadera política de Estado, de gobierno, pero también un consenso que muchas veces no se da, que es un acuerdo, un acompañamiento explícito de los tres poderes del Estado"."También quiero destacar que ha habido un acto de madurez política que no se ve todos los días, que es nuestra responsabilidad; fue el trabajo que hicimos entre ambas Cámaras, entre las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales del Senado y Diputados. Trabajar en esta Ley y dejar de lado un contexto como una elección, cualquier disputa partidaria, y abocarnos, como debe ser, al tratamiento de este proyecto apasionante", agregó Lara.Por el bloque de diputados de Cambiemos, Esteban Vitor, indicó: "Es un acto de alta responsabilidad para lo social. Los legisladores somos quienes tenemos la obligación de sancionar leyes que ordenen la convivencia dentro de la sociedad. Si bien todas las leyes son importantes, el proyecto que hoy estamos tratando lo es de manera especial. Como decía el diputado Lara, es un día histórico y para mí es un honor estar hoy en esta Cámara de Diputados, aprobar el proyecto y, de alguna manera, saldar una deuda grande que había con los Constituyentes Nacionales de 1853, y los Provinciales de 1933. Venimos a reglamentar una ley que debería haberse aprobado hace muchísimos años", agregó.Finalmente, el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Alfredo Pérez Galimberti, opinó: "Es un verdadero cambio de paradigma, una verdadera revolución en términos de crecimiento democrático; así que estamos muy felices y felicitamos a la legislatura, al Senado y a la Cámara de Diputados que han logrado tener esta discusión tan madura, seria y profunda, que han logrado un dictamen unánime en una Ley que era compleja de administrar, y lo han hecho con una altura cívica impresionante".La iniciativa, del Poder Ejecutivo, había tomado estado parlamentario el 21 de agosto en el Senado, fue analizada por una comisión bicameral coordinada por los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras, el senador Lucas Larrarte y el diputado Diego Lara y tuvo media sanción el 16 de octubre. Fue girado a Diputados para aprobarse este martes.El proyecto, ahora convertida en Ley, establece el Juicio por Jurados, conforme a lo establecido en los artículos 24, 75 incisos 22 y 118 de la Constitución Nacional y en el artículo 122, inciso 23 de la Constitución entrerriana.